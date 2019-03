L'Espanya de Vox que tornarà a salvar Europa d'una invasió de burques (i llaços grocs)

Aquesta periodista escriuria la notícia sota la tela d'un burca si no hagués estat per la contribució del Regne d'Espanya a la història d'Europa. Però gràcies a les històriques batalles de Lepant i Las Navas de Tolosa, pot fer-ho amb els cabells a l'aire i un escot a la brusa. Encara que, si es considera feminista, hauria de canviar l'etiqueta per 'feminazi' i vigilar amb no ser processada si se li acut portar un llaç groc a la solapa.

Aquest és el dibuix ideològic que ha fet el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, aquest dimecres des del Parlament Europeu, en una conferència envoltada de polèmica en què el partit espanyol d'ultradreta ha fet una petita demostració del que pot passar a partir de les eleccions europees del 26 de maig si es confirmen els actuals sondejos. Un acte que portava per títol "Catalunya, una regió d'Europa" però que li ha servit per escalfar motors per la campanya. La conferència, acollida per l'eurodiputat del partit ultracatòlic polonès Llei i Justícia, Kosma Zlotowski, ha comptat amb la introducció de l'exmembre d'UPyD, Enrique Calvet, i tenia al públic l'exmembre de Vox i el PP, Aleix Vidal-Quadras.

"Els nostres drets no són negociables", ha sigut el primer que han vist els ponents de l'acte, perquè han sigut rebuts per un grup anònim de treballadores i assistents (dones i homes) parlamentàries que sostenien aquest cartells i també banderes del col·lectiu LGTBI en protesta per la presència d'un partit que consideren feixista i masclista. Però Ortega Smith, que aquest dimecres s'ha estalviat una llarga jornada al Suprem, els ha recordat que si no fos per Espanya totes les que sostenien aquells cartells portarien burca: "Si no fos per les batalles de Lepant, Las Navas de Tolosa i per Carles V, totes les dones de la sala portarien burca". Aquesta és l'Europa que vol defensar Vox, la que no permetrà una nova "invasió" islàmica a Europa com sí que ho permeten les polítiques del "globalisme relativista de Merkel, Macron i Soros".

Un grup anònim de treballadores i assistents del ⁦ @Europarl_CAT⁩ protesten durant l’acte de ⁦ @vox_es⁩ . Critiquen la decisió de Tajani de permetre la conferència i avisen a Vox que “va tard” perquè “Europa ja és feminista” ⁦ @diariARA⁩ ⁦ @ARAFeminismes⁩ pic.twitter.com/TrVED42UUL — Júlia Manresa (@JuliaManresa) March 6, 2019

Les 'feminazis' -com el mateix Ortega prefereix anomenar a les feministes- no han sigut l'únic grup que s'ha plantat a l'acte en mostra de rebuig. Jordi Solé (ERC), Ana Miranda (BNG) i Mark Demesmaeker (dels nacionalistes flamencs de l'N-VA) hi han acudit abans per manifestar el seu malestar. Només s'hi ha quedat fins al final Demesmaeker, que ha acabat escridassat pels assistents simpatitzants del parit d'ultradreta després de dir que "això és el Parlament Europeu, no Espanya", quan una de les assistents l'ha volgut interrompre a la meitat d'una intervenció en què defensava els presos polítics i exiliats, i intentava desmuntar el discurs dels ponents.



Els que s'han assegut al costat d'Ortega Smith per defensar aquests arguments, cadascú des del seu flanc, han sigut l'historiador Jesús Sanz; el portaveu de Vox a Catalunya, Jorge Buxadé; la vicepresidenta de relacions institucionals a les illes Balears, Malena Contestí, i l'editora en cap d'Intereconomía, Rosa Cuervas. Sanz ha explicat que Catalunya mai va tenir un Parlament ni un regne en l'època de la Corona d'Aragó. Cuervas ha assegurat que TV3 manipula els catalans i costa molts més diners que la família reial. Buxadé, que les escoles catalanes "adoctrinen els nens" i que el 2 d'octubre Catalunya era "una batalla campal". I Contestí, que els supremacistes catalans (que també reclamen com a seu un tros de Múrcia) han deixat les institucions d'Eivissa sense escombrar perquè no es dona feina a les dones de la neteja sinó parlen català. A les Illes "sense català no es pot escombrar".

Els Verds reclamen a Tajani els informes que justifiquen el veto de l'acte de Puigdemont i permeten el de Vox

Vox ha vingut a Brussel·les per "desmuntar les mentides del separatisme" que ha anat escampant la doctrina del llaç groc fins convertir-la en una "amenaça" per a Europa. Però també a temptejar pretendents entre la ultradreta creixent a la cambra, deixant clar, però, que només s'ajuntarà amb aquells que combatin amb molta força els llaços grocs que Puigdemont ha escampat per Bèlgica en forma de mentides. I així es com Ortega Smith s'ha plantat a la seu de la sobirania dels ciutadans de la Unió Europea, defensant que Europa no és la UE, sinó "el dret romà i l'humanisme cristià". I per això, no ha trobat millor resum que un: "¡Viva España, viva Europa i Puigdemont a prisión!"