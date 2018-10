L'Eurodiputada d'IU Marina Albiol dimiteix com a portaveu per "la inacció" del partit en l'assetjament laboral

L'eurodiputada del País Valencià Marina Albiol va presentar ahir la seva dimissió com a portaveu d'Esquerra Unida al Parlament Europeu pel que considera "inacció" de la direcció del partit a l'hora de fer front a diversos casos d'assetjament laboral d'altres diputats contra treballadors de la formació.

Albiol continuarà com a eurodiputada el que li queda de legislatura (fins a les eleccions europees del maig), però no com a portaveu. En la missiva enviada al coordinador general del partit, Alberto Garzón, lamenta que no ha obtingut cap resposta a dues comunicacions enviades a la direcció de la formació en què denunciava "l'assetjament moral, laboral i físic" que han patit treballadors de la formació a l'Eurocambra "per part dels eurodiputats/des", segons la carta avançada per 'Eldiario.es'. Concretament, Albiol explica que els responsables de la formació de política internacional, Amanda Meyer, i d'organització, Ismael González, tenien coneixement de les queixes i no van actuar.

"La direcció podria haver iniciat d'ofici un expedient sancionador havent sabut fets tan greus, però no ha estat així", lamenta Albiol, i acusa també la direcció del fet que tampoc hi hagi hagut cap "sanció" i els treballadors que han denunciat aquestes conductes han hagut de "continuar treballant" amb els seus assetjadors, que no anomena en la carta. Actualment el grup d'IU el formen Javier Couso, Ángela Vallina i Paloma López, a més d'Albiol. "Com que no comparteixo aquestes actuacions, que contravenen els principis més bàsics d'una organització d'esquerres, he decidit dimitir com a portaveu", conclou.

L'executiva de l'organització va emetre ahir un comunicat en què nega les acusacions. "Volem deixar clar que la direcció federal ha actuat en tot moment davant les queixes rebudes d'alguns/es treballadors/es". Segons explica el partit, el primer cas denunciat ja es va resoldre amb una "mediació"; i en el segon —del qual asseguren que es van assabentar l'1 d'octubre passat— van començar a treballar-hi des del moment que se'ls ho va fer saber. "Donada la naturalesa del cas, i en tan sols tres dies, resulta impossible abordar [el cas] sencer i amb la serietat que requereix", argumenta el partit. De fet, la denúncia està pendent que s'analitzi en la propera reunió de l'executiva, el 8 d'octubre. El partit també demana que es respecti "la presumpció d'innocència" i manifesta que "el respecte pels drets dels treballadors/es i càrrecs públics ha guiat l'actuació de la direcció".

La polèmica és un escull més en la formació d'esquerres, que ha viscut un autèntic viacrucis durant l'última legislatura i ha patit les conseqüències del naixement de Podem, amb qui ara s'ha unit per a les eleccions europees, locals i autonòmiques del maig. També coincideix que l'Eurocambra ha anunciat aquesta setmana que oferirà "cursos" voluntaris als eurodiputats per "ensenyar respecte i dignitat" als treballadors del Parlament per evitar casos d'assetjament sexual o laboral.

Per la seva banda, el Partit Popular va aprofitar el cas de denúncia de Marina Albiol per atacar Esquerra Unida. "Aquests fets tan greus, en formacions que diuen ser tan progressistes, d'esquerres i que habitualment donen lliçons als altres d'integritat, resulten paradoxals i sorprenents", va etzibar l'eurodiputat Carlos Iturgaiz en un comunitat. Alhora, va avançar que si Albiol encara no ha denunciat els fets a l'Eurocambra, "la delegació espanyola del PP es presta a fer-ho per pròpia iniciativa, perquè aquestes greus acusacions no poden quedar sense explicació".