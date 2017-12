La justícia belga tanca formalment el cas de l'euroordre contra Puigdemont i els consellers

El Tribunal Suprem va retirar l'euroordre que havia sol·licitat l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les el 5 de desembre, però fins a aquest dijous la justícia belga no ha tancat formalment el procés que va obrir per determinar si acceptava o no tramitar l'ordre europea de detenció i lliurament.

El jutge de primera instància de Brussel·les que portava el cas ha celebrat aquest matí la vista per posar punt final al procés de l'euroordre, segons han anunciat els advocats de la defensa. L'audiència s'ha fet només amb la presència dels advocats dels cinc membres del Govern i de la Fiscalia de Brussel·les. Ni Puigdemont ni els consellers -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig- han anat als jutjats.

Segons els advocats, la vista ha sigut breu i ha servit perquè el fiscal belga traslladés al jutge la petició del magistrat del Suprem Pablo Llarena de retirar les euroordres. La justícia belga ja havia retirat el 5 de desembre les mesures cautelars contra el president i els consellers, cessats pel 155. Fins a aquell dia tenien prohibit sortir de Bèlgica sense permís judicial i havien de comunicar a la policia belga cada dia els desplaçaments previstos.