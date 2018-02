Fachin tancarà els parlaments de la manifestació d'avui pels presos polítics

L'exlíder de Podem Catalunya i exdiputat del Parlament, Albano Dante-Fachin, serà l'encarregat de tancar amb un parlament la manifestació que l'ANC i Òmnium fan avui a Barcelona pels quatre mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La manifestació començarà amb un acte a la plaça Sant Jaume a les set de la tarda i continuarà amb una caminada pel centre de Barcelona fins a la presó Model, on intervindrà Fachin, que pronunciarà unes paraules de suport als presos i les seves famílies, i de reivindicació del projecte sobiranista enfront de l'actual intervenció de Catalunya a través de l'article 155 de la Constitució.

En declaracions a Europa Press, Fachin ha reflexionat sobre la seva participació explicant que, com tot el que participa en manifestacions pels presos o el que porta el llaç groc, quan arriba a casa, pensa en els que encara són a la presó. Per aquest motiu, l'exsecretari general de Podem es compromet a participar en tots aquells actes en favor dels presos independentistes als quals el convidin i en els quals els organitzadors creguin que la seva presència "pot servir".

Fachin acudeix a l'acte, en què també hi intervindran familiars dels presos i el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en representació d'aquells catalans que, tot i no ser independentistes, estan en contra del que consideren un atac a la democràcia: "Hi ha un consens extraordinari a Catalunya que va més enllà de les organitzacions que tenen gent empresonada com ERC , JxCat, l'ANC i Òmnium. Una indignació perquè la gent no ho tolera".

Sànchez i Cuixart porten a Soto del Real des del 16 d'octubre i Junqueras i Forn a Estremera des del 2 de novembre, i Fachin tem que la societat normalitzi la seva situació, per la qual cosa crida a "conjurar-se perquè continuï la indignació". Fachin s'ha convertit en un referent per a sectors independentistes des que va defensar el referèndum l'1 d'octubre, tot i que la direcció estatal de la formació lila rebutjava la crida a la participació de la delegació catalana, i als comicis del 21 de desembre va fer campanya amb la CUP i ERC i va demanar el vot per a l'independentisme, sense reclamar explícitament el vot per una opció concreta.