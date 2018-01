Felip VI, davant l'exèrcit: "La Constitució és el pacte sobre el qual recau la nostra llibertat"

"Felicitats i gràcies per tants anys de servei lleial a Espanya". Així ha volgut començar el discurs el rei Felip VI, aplaudint la tasca del seu predecessor, Joan Carles I, al capdavant de la Casa del Rei, que aquest divendres va fer 80 anys. En la celebració de la Pasqua Militar, el rei ha dedicat les seves paraules a elogiar la feina de les forces militars de l'exèrcit i ha subratllat el "profund afecte, admiració, gratitud" per la seva "dedicació i entrega" a Espanya. En el reconeixement d'aquesta feina, Felip VI ha volgut recordar també la celebració del 40è aniversari de la Constitució del 1978, el "pacte sobre el qual recauen les llibertats i el progrés econòmic i social" dels espanyols. En cap moment ha fet referència a la situació catalana.

El rei ha destacat també "l'orgull i estima" que senten els ciutadans espanyols per la feina dels militars i els ha instat a "acostar-se" a la societat civil per explicar-li aquesta feina. "La seguretat i defensa nacional és una feina de tots", ha apuntat Felip VI, que ha remarcat la necessitat de seguir treballant amb "il·lusió i determinació". També ha valorat "l'esforç" que els membres de l'exèrcit estan fent davant els "processos de transformació", que en aquest "món canviant" són la "norma". "Hem de continuar modernitzant les nostres capacitats militars", ha apuntat el rei, per "fer front a les amenaces i desafiaments". Felip VI ha celebrat també els 30 anys de l'ingrés de la dona als cossos militars i ha posat sobre la taula l'afavoriment de la conciliació laboral i familiar.

Després de les seves paraules, ha demanat un crit conjunt: "Visca Espanya!", que ha estat replicat amb un "Visca!" i, posteriorment, un "Visca el rei!".

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha fet una defensa de la unitat d'Espanya i ha avisat de la importància de tenir clara la "línia entre la democràcia i l'arbitrarietat". En el seu discurs, sense fer referència explícita a Catalunya, ha advertit que no hi ha "particularisme capaç" de "trencar la vocació d'Espanya de ser una societat oberta, vertebradora i plural". La ministra ha remarcat que les forces armades espanyoles combatran les "amenaces a les nacions" i ha destacat el seu "compromís amb l'ordre i l'estabilitat". Així, ha deixat clar que l'exèrcit lluitarà contra "la tirania de qualsevol tipus", abans de fer èmfasi en el fet que la defensa espanyola està altament compromesa amb les missions internacionals.

A més, ha marcat com una de les prioritats del 2018 un "nou camp de batalla": les "ingerències externes" per la via del ciberespai que volen "influir en els titulars de la sobirania espanyola". "Proliferen notícies falses que volen manipular la presa de decisió dels ciutadans", ha apuntat la ministra. D'altra banda, Cospedal ha posat sobre la taula la necessitat de promoure la igualtat entre homes i dones també dins el camp militar, així com treballar per una "convergència retributiva" entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els cossos militars.

La Pasqua Militar d'aquest 2018 ve marcada per la presència del reis emèrits Joan Carles I i Sofia, que no hi assistien des del 2014, sis mesos abans de l'abdicació del predecessor de Felip VI. La intensa pluja d'aquest dia de Reis a Madrid ha obligat a traslladar la interpretació de l'himne espanyol al vestíbul d'entrada del Palau Reial. Després han passat a la Sala de Trons, on han tingut lloc les salutacions de la cúpula militar –renovada el mes de març passat– a les autoritats, així com les condecoracions. També els discursos de María Dolores de Cospedal i del rei Felip VI. La Pasqua Militar la presideixen Felip VI i la reina Letícia; el rei Joan Carles I i la reina Sofia; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; María Dolores de Cospedal; el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el cap de l'estat major de la defensa, Fernando Alejandre.

Aquest divendres Joan Carles I va celebrar el 80è aniversari amb un dinar privat en què no hi va assistir la infanta Cristina ni els seus quatre fills, i el 2 de novembre d'aquest 2018 la reina Sofia també farà 80 anys. Per això, la Casa del Rei vol fer diverses iniciatives amb els reis emèrits durant aquest any per promocionar-los públicament.