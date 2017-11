Felipe González considera el viatge de Carles Puigdemont a Brussel·les "un acte de covardia, gairebé de vodevil"

L'expresident del govern espanyol Felipe González parla amb duresa del viatge de Carles Puigdemont a Brussel·les. En una entrevista publicada aquest dissabte a 'El País', el diari 'Clarín' i Radio Continental afirma que és "un acte de covardia, gairebé de vodevil" i que el president s'ha proposat "destruir la Generalitat i la Constitució".

També es mostra molt crític amb el consellers: "Faré una broma gairebé grotesca: alguns dels que no estiguin en llibertat per fer campanya tendran un avantatge relatiu: tendran una excusa per no haver d'explicar la quantitat de bajanades que han fet per portar Catalunya a aquest desastre".

Pel que fa a l'article 155 diu que és "pura política" i que s'hauria d'haver aplicat abans. Dels partits sobiranistes, assegura que han perdut crèdit: "Han guanyat el relat fins ara. Ja no: la mentida té les potetes curtes".

"Espanya està patint com estat democràtic la pitjor crisi des de que va començar el règim del 78", explica l'expresident. Creu que els processos penals s'haurien pogut evitar si el govern de Mariano Rajoy hagués actuat abans: "L'absència d'iniciativa política ha obert molt més espai a una dinàmica que té els seus fonaments polítics de caràcter penal".

Sobre les eleccions del 21-D, González creu que "per fortuna" no hi haurà inhabilitacions abans dels comicis. "Ni tan sols la d'Artur Mas", subratlla.