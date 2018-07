Felipe González fa públic el seu arxiu personal com un gest "contracultural"

L'expresident del govern espanyol Felipe González ha fet públic aquest dijous el seu arxiu personal de gairebé 3.000 manuscrits, documents i fotografies de tota la seva trajectòria. A través de la web de la fundació, es pot accedir a apunts sobre la formació dels seus governs, esborranys, discursos i fotografies. Una de les imatges històriques que es pot trobar és la "foto de la truita" de 1974, en què uns joves dirigents del PSOE menjaven -en realitat, taronges- en una pineda, la de la seva elecció com a cap de l'executiu el 1982 o d'altres amb mandataris internacionals com Willy Brandt, François Miterrrand o Fidel Castro.

"Avui només vull dir que el que estem fent és contracultural. Hi ha la moda d'esborrar els tuits, i jo estic contraculturalment publicant el que era semblant als tuits", ha afirmat l'expresident, abans que comencés l'acte. Per a la directora de la Fundació, Rocío Martínez-Sampere, "és una cosa única i inèdita a Espanya, que ens equipara amb altres països del nostre entorn, que és obrir al públic i posar a disposició els papers d'un expresident". A més, ha reivindicat que a la Fundació entenen aquest projecte com "un exercici de memòria política sense precedents" a Espanya, i "un exercici de transparència no declarativa sinó efectiva per a tots els ciutadans".

Tot i que no ha fet valoracions polítiques, González sí que ha titllat de "positiu" el balanç dels primers dies de Govern de Sánchez. "Una valoració més extensa la faig un altre dia", ha expressat l'expresident, a preguntes dels periodistes.

A la presentació hi han assistit molts noms històrics del socialisme espanyol, com els exsecretaris generals del PSOE Joaquín Almunia i Alfredo Pérez Rubalcaba, exministres com Rosa Conde, José Bono, Javier Solana, Cristina Narbona o Trinidad Jiménez, entre d'altres.