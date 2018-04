Felix von Grünberg: “Parlaré amb el PSOE per demanar diàleg”

Felix von Grünberg va ser diputat de l’SPD fins a l’any 2017 i actualment és vicepresident de l’agència d’ajuda als refugiats de les Nacions Unides a Alemanya. Va ser observador el 9-N, a les eleccions del 27-S, al referèndum de l’1-O i als comicis del 21-D.

Quin missatge ha enviat la justícia alemanya a Espanya?

Que el que va passar a Catalunya no és rebel·lió. No ho és amb la llei alemanya i penso que tampoc amb la llei espanyola. Jo era allà el dia del referèndum i tot el relat em sembla una fantasia.

Què preveu que passarà amb l’acusació de malversació?

El tribunal alemany ja ha demanat més informació per decidir-ho, però, pel que jo vaig veure, el referèndum va estar organitzat majoritàriament per la gent i no pel Govern.

Quina creu que és la solució?

És increïble que dins la Unió Europea no se solucionin els problemes d’una manera democràtica, a través de la discussió política. Catalunya i Espanya s’han d’asseure a parlar, pensar en una solució per a cadascun dels problemes que tenen, començant pel sistema federal o el repartiment de diners, o fins i tot si cal una reforma constitucional.

La solució no passa necessàriament per un referèndum acordat?

L’important és començar a parlar, i ningú sap com acaba un diàleg quan s’inicia. No és bo pensar només en el final. Per què hi ha una part dels catalans que volen marxar? Perquè asseguren que Madrid no els entén!

El problema és Rajoy?

El problema és qui no vol dialogar. M’agradaria ajudar Catalunya i Espanya per resoldre aquesta crisi.

Com?

La meva idea és anar a Madrid, parlar amb dirigents del PSOE. Cal trobar una solució política parlant, no només acudint als tribunals.

I als dirigents independentistes què els aconsella?

Tal com s’està fent a Europa, també cal anar a explicar a la resta d’Espanya el que passa a Catalunya. Hi ha d’haver més comunicació.