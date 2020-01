La Fiscalia dona aire a Torra i avala paralitzar-ne la inhabilitació

Al president de la Generalitat, Quim Torra, li ha sorgit un aliat inesperat en la seva batalla al Tribunal Suprem contra la inhabilitació exprés dictada per la Junta Electoral Central (JEC): el fiscal Pablo Crespo. L’alt tribunal va donar la setmana passada cinc dies a totes les parts -president, JEC i Fiscalia- perquè es pronunciessin sobre si acceptar les mesures cautelars que sol·licita el cap de l’executiu català per aturar l’execució de la inhabilitació, i ahir van transcendir les conclusions de la Fiscalia. El ministeri públic va avalar suspendre el procediment fins que hi hagi un pronunciament definitiu del Tribunal Suprem i, d’aquesta manera, dona aire a la legislatura quan, a principis d’any, semblava abocada a la seva fi. Així doncs, a l’espera de saber què pensa la JEC, la sala contenciosa administrativa de l’alt tribunal s’asseurà per prendre una decisió amb dues de les parts (president i fiscalia) sol·licitant el mateix: que de moment es parin màquines.

Assumint part dels arguments del president, el ministeri públic dubta de la competència de l’ens electoral per inhabilitar un diputat autonòmic, i també exposa la necessitat de salvaguardar el dret de participació política del president. El fiscal Pedro Crespo, en el seu escrit, preveu la possibilitat que una sentència futura a favor de les tesis de Torra pugui no tenir “eficàcia pràctica” si prèviament s’ha desposseït el cap de l’executiu de la seva acta de diputat al Parlament.

A l’hora de fixar el seu posicionament, el ministeri públic també té en compte la temporalitat de la legislatura catalana i la dificultat de recuperar l’escó. El fiscal defensa que és difícil que ho pugui fer si ara s’executa la inhabilitació i el Suprem més endavant li dona la raó, però considera que, fins i tot, si pogués tornar a ocupar el seu escó el seu mandat quedaria igualment “desvirtuat”. El ministeri públic conclou que la situació comportaria la “pèrdua definitiva” de l’exercici de representació política tant de Torra com dels seus votants.

Denúncia de Vox

L’argumentació de la Generalitat i la Fiscalia també és compartida pel Parlament, que ha decidit, de moment, mantenir el president com a diputat. La decisió de la mesa de la cambra -que va acordar interposar un recurs al Suprem amb els vots dels independentistes i el PSC- va indignar Ciutadans i el PP, que va anunciar denúncies davant la JEC i querelles per desobediència i usurpació de funcions contra la mesa i el cap de l’executiu català. A la dreta parlamentària, però, la va avançar ahir el partit d’extrema dreta Vox al Tribunal de Justícia de Catalunya (TJSC). A més del president del Parlament, Roger Torrent (ERC), Vox ha denunciat per desobediència i prevaricació el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa (JxCat); el secretari primer, Eusebi Campdepadrós (JxCat); el secretari segon, David Pérez (PSC), i la secretària quarta, Rut Ribas (ERC). El tribunal català ha rebut la querella i ara estudiarà si l’admet o no a tràmit.

La decisió de la mesa del Parlament de mantenir Torra com a diputat entra en contradicció amb la resolució de la Junta Electoral Provincial, que ja ha declarat vacant l’escó del president per expedir les credencials del següent diputat. Ara bé, l’escrit d’ahir de la Fiscalia aplana el camí al Parlament perquè es reafirmi en aquesta decisió malgrat les queixes de Cs i el PP. Un dels arguments dels serveis jurídics és que la JEC no és competent per deixar sense escó un diputat i que només ho pot fer la cambra quan hi hagi sentència judicial ferma. La Fiscalia no abraça aquesta tesi, però creu que no és descabellada i que hi ha marge per al debat jurídic. En el seu escrit, admet que en cap precepte de la llei orgànica de règim electoral (Loreg) s’estableix que sigui l’administració electoral l’encarregada d’executar el que s’ha anomenat incompatibilitat sobrevinguda, és a dir, inhabilitar un càrrec públic sense sentència ferma en els delictes de rebel·lió, terrorisme o contra l’administració. “És veritat que cap norma de la llei electoral habilita de manera expressa la JEC per declarar vacant un escó i procedir de pròpia autoritat a la substitució del seu titular”, diu, un fragment que ahir va celebrar la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

El fiscal també afegeix un motiu més en el qual, remarca, estan d’acord tant la JEC com el president: que no existeix un precedent exacte de l’aplicació de la Loreg com s’ha fet amb el president de la Generalitat. “La JEC mai havia decidit, directament en exercici de la seva competència, privar del seu escó un parlamentari que ja estigués en exercici ple del seu mandat”, resol el ministeri públic.

Per tot això, la Fiscalia aconsella aturar la inhabilitació de Torra, pronosticant que, si no, es produirà un nou “conflicte” institucional entre el Parlament i la JEC.