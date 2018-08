La fiscalia investigarà per què els Mossos han identificat persones que retiraven llaços grocs

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a l’hora d’identificar ciutadans que retiraven llaços grocs en espais públics. L’associació Impulso Ciudadano va presentar una querella davant del ministeri públic en què titllava "d’arbitrària" l’actuació de la policia catalana i va acusar el departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra d'exercir una "persecució ideològica" contra els qui retiren llaços grocs. De moment la fiscalia ha requerit al comissari en cap dels Mossos que li enviï un informe sobre les pautes d'actuació que segueixen els agents en aquests casos.

Els denunciants van denunciar davant de la Fiscalia el president Quim Torra i el conseller d’Interior Miquel Buch per les 14 identificacions realitzades a Tivissa, Vandellòs i Mora la Nova. Ara el tinent fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, hi afegeix la identificació aquest cap de setmana d’altres persones a l’Ametlla de Mar, entre ells el periodista Arcadi Espada.

La fiscalia també ha demanat que en un termini màxim de 15 dies s'identifiqui als agents que van participar en els operatius en totes quatre localitats i ha requerit a l'alcalde de l'Ametlla de Mar que li informi sobre com va actuar la policia local del municipi aquest cap de setmana passat.

Els Mossos d'Esquadra van identificar fa dues setmanes a 14 persones per arrencar llaços grocs a la comarca de la Ribera d'Ebre, entre els quals hi havia un guàrdia civil. La policia catalana va ser alertada cap a les dues de la matinada que a Móra la Nova hi havia un grup que despenjava llaços grocs, símbols independentistes i cartells que demanen l'alliberament dels presos polítics. La policia catalana va considerar que la retirada de llaços grocs vulnerava la llei de seguretat ciutadana.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va recriminar que dins d'aquest grup que va retirar llaços grocs hi hagués un agent de la Guàrdia Civil. En aquest sentit, va enviar una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamava diligència per actuar contra aquests grups. Torra demanava al ministre que depurés responsabilitats dins la policia estatal, perquè en el grup que els Mossos van identificar hi havia un agent de la Guàrdia Civil, però també arran de l'agressió que va rebre el fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la Policia Nacional, o també els insults denunciats pels diputats d'ERC Josep Maria Jové i Jenn Díaz per part d'un policia nacional a Barcelona.