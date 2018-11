La Fiscalia demana rebutjar de ple la recusació de Marchena després de la seva "generosa renúncia" a presidir el CGPJ

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat aquest dilluns el rebuig de ple de la recusació presentada per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en contra del president del tribunal, Manuel Marchena, que els ha de jutjar i fins fa poc era candidat a la presidència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). A parer del ministeri públic, la petició de recusació parteix d'un "caràcter fraudulent i contrari al dret". Principalment, els fiscals Fidel Ángel Cadena i Consuelo Madrigal argumenten que l'escrit presentat és "extremament escàs en arguments" i consideren que es basa en "especulacions pures i gratuïtes" perquè parteix d'un 'whatsapp' del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó.

En el missatge, enviat a la resta de senadors del grup popular, Cosidó assegurava que seguirien controlant la sala segona del Suprem –la que ha de jutjar els líders independentistes– per la "porta del darrere" després del pacte al qual es va arribar amb el PSOE per renovar el CGPJ i que suposava que Marchena deixés de presidir el tribunal. La difusió del 'whatsapp' va suposar que Marchena acabés fent un pas enrere i renunciés a presidir el Suprem i el Consell General del Poder Judicial. Acte seguit, els populars van decidir trencar el pacte per a la renovació del CGPJ.

Ara la Fiscalia del Suprem elogia la "generosa renúncia" de Marchena a presidir el CGPJ perquè "no és possible un gest més important de desvinculació amb les afinitats polítiques" que els presos polítics li atribueixen, unes afinitats que el ministeri públic considera "infundades". En un escrit de 22 pàgines, el ministeri públic assenyala que la recusació no hauria de ser ni tramitada –el Suprem va dir que ho estudiaria–, perquè amb "la seva digna i generosa renúncia al més alt càrrec judicial que se li proposava, ha evidenciat el seu absolut distanciament amb la vinculació que se li pretén atribuir". A més, subratllen la "implicació personal" de Marchena en la "defensa de la independència judicial i en l'aparença pública d'aquesta independència".

"La mateixa nota que Marchena va fer pública amb les raons personals de la renúncia, favorablement recollida en la generalitat de l'opinió pública com un acte de generosa defensa de la imatge d'independència judicial, juntament amb el sacrifici personal que la renúncia comporta, evidencien per elles mateixes l'alt nivell d'honestedat ètica i intel·lectual del magistrat", afegeix l'escrit de la Fiscalia del Suprem.