Foment del Treball reclama l'aprovació dels comptes de l'Estat i els catalans per "garantir" l'estabilitat política

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat aquest divendres l'aprovació dels pressupostos catalans i estatals per "garantir" l'estabilitat política "necessària" per l'economia productiva. Després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, Sánchez Llibre ha constatat que a Catalunya hi ha estabilitat econòmica i jurídica però que cal comptar amb la política -segons declaracions recollides per l'ACN-.

En aquest sentit ha explicat que recentment s'han reunit amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que els ha mostrat un breu resum dels comptes. "Respectem el que diuen les formacions. Volem que s'aprovin els pressupostos, que hi hagi els condicionants polítics i jurídics necessaris perquè les empreses puguin desenvolupar la seva competitivitat", ha destacat Sánchez Llibre.

La pressió de Foment no arriba sola. Ahir el secretari general d'UGT, Camil Ros, també va reclamar el mateix. Va demanar que es repetís l'aliança que va desbancar Mariano Rajoy de La Moncloa per tal d'aprovar els pressupostos de l'Estat i també els catalans. Per a Ros, els independentistes haurien, doncs, també, de donar suport a Pedro Sánchez perquè considera que és l'única manera de reduir les retallades dels pressupostos públics. També el líder del PSC, Miquel Iceta, va demanar el mateix a ERC i el PDECat, escudant-se en l'auge de la dreta i l'ultra dreta de Vox a l'Estat.

Sigui com sigui, ahir, tan el president, Quim Torra, com ERC es van mantenir en el no als pressupostos de l'Estat. "Han sortit de la presó els presos polítics? Han tornat els exiliats? ¿El president Sánchez ha fet algun moviment sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya? Crec que les respostes són 'no' i, per tant, la nostra resposta als pressupostos d'Espanya segueix sent 'no'", va sentenciar el president de la Generalitat des de Falset.

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, per la seva banda, es va expressar en el mateix sentit i, a diferència del PDECat, es va mostrar partidari també de bloquejar la tramitació dels comptes al Congrés dels Diputats.