Forcadell al·lega que no es va fer servir la violència per obtenir la independència

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha anunciat al Tribunal Suprem la seva intenció de recórrer la interlocutòria del jutge Pablo Llarena que divendres va decidir processar-la per un delicte de rebel·lió. En el seu escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, Forcadell assegura que "en cap moment es va preveure la possibilitat d'utilitzar la violència per aconseguir la independència de Catalunya", com requereix el delicte de rebel·lió.

La defensa de Forcadell, exercida per la lletrada Olga Arderiu, considera que "com a molt" se la podria jutjar per un delicte de desobediència. De fet, era per aquest delicte que se la va començar a investigar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que després va remetre la causa al Suprem.

Forcadell recorda que "ni tan sols la mateixa interlocutòria ara recorreguda s'atreveix a utilitzar el verb 'alçar-se', absolutament propi d'un cop d'estat com el que va patir l'estat espanyol el 23-F, en el qual es van utilitzar armes de foc, tropes militars i tancs, i es va retenir com a ostatges diputats amb la finalitat d'establir una dictadura militar de clara inspiració franquista".

Violència policial

L'escrit de l'expresidenta del Parlament assegura que en cap de les mobilitzacions per reclamar la independència de Catalunya s'ha produït cap acció violenta, tot i que algunes, com les de l'11 de setembre, "han aplegat dos milions de persones". Segons la defensa de Forcadell tampoc hi va haver violència durant la concentració davant del departament d'Economia el 20 de setembre passat -un dels arguments que utilitza Llarena en la seva interlocutòria de processament per rebel·lió-, en la qual només "es van malmetre dos vehicles" de la Guàrdia Civil, ni durant l'1 d'octubre. De fet, l'escrit recorda que el gruix de ferits estava entre els ciutadans lesionats per les càrregues policials.

"Si realment la quantitat de persones concentrades haguessin atacat els més de 6.000 agents desplegats, el nombre de policies ferits i la gravetat de les lesions que presentarien serien molt superiors", assegura la defensa de Forcadell.

540x306 Anna Simó i Carme Forcadell durant l'acte d'ERC / MANOLO GARCIA Anna Simó i Carme Forcadell durant l'acte d'ERC / MANOLO GARCIA

L'exsecretària primera de la mesa del Parlament Anna Simó també ha anunciat la interposició d'un recurs al Suprem. En aquest cas, l'exdiputada apel·la a la "inviolabilitat parlamentària" per demanar que arxivin la investigació. Llarena va enviar-la a judici per un delicte de desobediència. Simó argumenta en el seu escrit, al qual també ha tingut accés l'ARA, que les resolucions del Parlament "reflecteixen el debat dels diputats que es fa amb llibertat d'expressió i exercint la representació de la ciutadania". Per això considera que la mesa "no té facultats per limitar aquest debat" ni per "determinar el contingut de les resolucions" que s'adoptin.