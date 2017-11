Forcadell serà la número 4 d'ERC el 21-D

Carme Forcadell serà finalment a les llistes d'ERC per al 21-D. Ella mateixa ho ha anunciat a través de Twitter, malgrat que inicialment havia optat perquè no l'afegissin a la candidatura que van avalar dissabte passat els consellers nacionals del partit. ERC ja va explicar que li reservava el número 4 per si canviava d'opinió i aquesta serà la posició que ocuparà en la candidatura dels republicans.

Sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21D ho continuaré fent des de la candidatura d’ @Esquerra_ERC. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 15 de noviembre de 2017

Fonts pròximes a la presidenta del Parlament expliquen que mantindrà el seu perfil institucional durant la campanya i prioritzarà la seva tasca al capdavant de la cambra catalana.