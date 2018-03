Gabriel i Boya demanen al TC que el TSJC assumeixi la causa per rebel·lió i no el Suprem

De la mateixa manera que van fer l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exsecretària primera de la mesa Anna Simó (ERC), les exdiputades de la CUP Anna Gabriel i Mireia Boya van presentar divendres un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) en què demanen que no les investigui el Tribunal Suprem, sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'alt tribunal ara ha de decidir si admet a tràmit o no el recurs, tot i que encara no ha respost als recursos de Forcadell i Simó. Gabriel i Boya assenyalen que, com a diputades al Parlament en el moment pel qual se la investiga i, per tant, aforada, ha d'assumir la causa el TSJC.

Segons fonts del TC, l'habitual en aquests casos és que el ple no es manifesti fins que el jutge del Suprem ja dicti les interlocutòries de processament, és a dir, que anunciï per quins delictes se'ls ha de jutjar. Segons va avançar l'ARA, això podria passar durant la Setmana Santa, després que el jutge instructor Pablo Llarena hagi avançat la investigació.

En el recurs, al·leguen també vulneració de drets fonamentals per la tramitació de la causa penal per part del Suprem, així com la falta de resposta