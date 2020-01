La Generalitat confirma la classificació en segon grau per als presos polítics

Els serveis penitenciaris de la Generalitat han resolt a favor de la classificació en segon grau per als presos polítics. És a dir, que seguiran en el règim ordinari a la presó, tal com van apuntar en primera instància les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Els anys de condemna, entre 9 i 13, han acabat sent fonamentals perquè, d'entrada, se'ls mantingui a tots nou en la mateixa situació en què es trobaven fins ara. I això que, segons s'informa des del Govern, la classificació s'ha fet "amb pronòstic d'inserció favorable" i valorant que tenen "xarxa familiar, feina, bona conducta i no tenen antecedents penals". En algun cas, com el de Dolors Bassa i Carme Forcadell s'afegeix, a més, que tenen persones grans al seu càrrec.

Els tècnics del departament de Justícia han descartat, doncs, el tercer grau malgrat els dubtes que ja es van posar de manifest en les votacions a les presons, que no van obtenir la unanimitat. També havien reclamat el tercer grau les defenses. El més vehement, l'advocat Jordi Pina, que representa Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, va apuntar directament a la conselleria de Justícia com a responsable final del grau en què els classifiquessin i va obrir un nou enfrontament entre ERC i JxCat. Tan bon punt ha conegut la resolució, Turull ja ha mostrat la seva indignació a través de Twitter.

M’han imposat el segon grau. No es pot repicar i anar a processó 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) January 9, 2020

Les defenses tenen possibilitat de recórrer la decisió al jutge de vigilància penitenciària en primera instància i, si la decisió continua sent la mateixa, al Tribunal Suprem. La Fiscalia també pot decidir presentar un recurs contra la decisió del servei de classificació del Govern.

A curt termini, una de les primeres conseqüències d'aquesta decisió és que els presos podran començar a sol·licitar els permisos penitenciaris. Els primers en complir la quarta part de la condemna i, per tant, el requisit fonamental per optar-hi són Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que podrien començar a sortir de la presó (per un termini de fins a set dies com a màxim) a partir del 14 de gener. La resta ho podrien fer progressivament. Els últims, Dolors Bassa, Jordi Turull i Raül Romeva. Si la classificació continua sent aquesta, no podrien gaudir dels permisos fins al febrer de l'any que ve.

Camí cap al 100.2

El servei de classificació de la Generalitat, adscrit a la conselleria de Justícia, tenia dues opcions: validar el segon grau o optar pel tercer. Tot i que, segons dades del departament, només en un 5% dels casos es canvia el criteri de les juntes de tractament. I, tot i que el Govern no té competència per decidir sobre les mesures de flexibilització del segon grau, com el 100.2 –l'article del codi penitenciari que permet aconseguir sortides programades diàries, per exemple, per anar a treballar– en la resolució d'aquest dijous –que no s'ha fet pública–, Justícia assegura que ja s'apunta en aquesta línia.

"Totes les resolucions –cada pres en té una de similar– subratllen un procés d’inserció social favorable, però el ponderen tenint en compte la durada de les penes, d’entre 9 i 13 anys de presó. No obstant això, el servei de classificació recorda a les juntes de tractament que, tal com estableixen diversos articles de la legislació penitenciària, el règim de vida en segon grau també permet l’inici progressiu del retorn a la comunitat", expliquen fonts del departament en base al que s'argumenta en els documents.

En un termini màxim de sis mesos, les juntes de la presó hauran de revisar les classificacions, ja sigui per mantenir-les en segon grau o bé per variar-les al règim de semillibertat, que, en tot cas, hauria de ser validat per la Generalitat. En el cas del 100.2, la decisió podria arribar fins i tot abans, i també podria ser recorregut al jutge de vigilància penitenciària. En aquest cas, però, l'última instància seria l'Audiència de Barcelona i no pas el Tribunal Suprem. A 405 interns se'ls aplica cada any l'article 100.2.