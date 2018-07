El Govern nomena Francesc Homs i Carles Mundó com a membres de la Comissió Jurídica Assessora

El Govern ha nomenat aquest dimarts els exconsellers de Presidència Francesc Homs i de Justícia Carles Mundó com a membres de la Comissió Jurídica Assessora, òrgan que vetlla per la legalitat de l’actuació de la Generalitat i els ens locals de Catalunya.

"Considerem positius el seu nomenaments donada la seva condició d'advocats exercici i el seu ampli coneixement de l'administració pública i les institucions del país", ha dit la portaveu del Govern, Elsa Artadi, a la roda de premsa posterior al consell executiu, l'últim abans de vacances.

La reunió de l'Executiu també ha renovat com a membres del mateix òrgan jurídic Maria Mercè Darnaculleta i Eva Pons. Entre els nomenaments aprovats aquest dimarts també hi ha el d'Elisabet Abad com a directora de l'Agència Catalana del Consum i el de Manel Torrent com a director de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).