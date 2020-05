El govern espanyol pacta amb el PNB transferir a Euskadi i Navarra la gestió del nou ingrés mínim vital

En ple debat sobre el paper del PNB al Congrés davant d'una possible nova pròrroga de l'estat d'alarma, el govern espanyol ha pactat aquest dimecres amb els nacionalistes bascos transferir a Euskadi i Navarra la gestió del nou ingrés mínim vital, que s'aprovarà en un consell de ministres extraordinari aquest divendres. Segons l'acord, el govern espanyol té fins al 31 d'octubre per transferir la gestió, ha informat el PNB en comunicat. La formació considera el pacte una "fita política en un context de temptacions recentralitzadores".

El diumenge passat, el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, va expressar el seu malestar pel pacte del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb un dels seus competidors polítics a Euskadi, EH Bildu, en plena conferència de presidents. Urkullu, que ha convocat eleccions el 12 de juliol, va mostrar-se "decebut". La Moncloa va sortir ràpidament a mantenir la mà estesa al PNB. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va assegurar que confiava en "l'aliança estable" amb els nacionalistes bascos si es votava una sisena pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés. De moment, el govern espanyol s'esperarà a anunciar una nova pròrroga més enllà del 7 de juny per tenir els vots lligats, segons va assenyalar ahir dilluns la vicepresidenta primera de l'executiu, Carmen Calvo.

Assumir les funcions de la Seguretat Social

En concret, l'acord entre el govern espanyol i el PNB estableix que el País Basc i Navarra assumeixin les funcions i els serveis corresponents a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) en relació amb l'ingrés mínim vital tenint en compte "l'especificitat que suposa l'existència d'hisendes forals" en aquestes comunitats autònomes. A canvi, el PNB es compromet a votar a favor de la convalidació del reial decret al Congrés. El govern espanyol també haurà de supeditar a un "acord previ" entre els firmants qualsevol referència a Euskadi o Navarra en el decret llei sobre l'ingrés mínim vital.

D'acord amb el comunicat del PNB, el pacte "reforça la bilateralitat Estat-comunitat autònoma basca i Estat-Navarra i apuntala l'autogovern dels territoris històrics" i "s'empara en l'especificitat de les hisendes forals". A efectes pràctics, els nacionalistes bascos presenten l'acord com un pacte real enfront del polèmic document conjunt entre EH Bildu, el PSOE i Unides Podem per a una derogació exprés i "íntegra" de la reforma laboral, que els socialistes han acabant aigualint i convertint en una mera actualització de l'acord de govern de coalició, però deixant clar que no és una derogació íntegra i que tampoc es durà a terme de manera immediata.