El Govern adoptarà mesures contra el neofeixisme i la Fundación Francisco Franco

El Govern ha aprovat un acord marc per adoptar mesures per frenar l'activitat de grups neofeixistes a Catalunya i de la Fundación Francisco Franco. Així ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dimarts la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que ha explicat que el Govern pretén complir una resolució del Parlament Europeu sobre l'auge de la violència neofeixista a Europa.

El 25 d'octubre la cambra europea va exigir la il·legalització de fundacions que exaltin o glorifiquin el feixisme, com la Fundación Francisco Franco, sobre la qual s'ha especulat que podria obrir una delegació a Barcelona. El mateix Parlament Europeu va instar els estats membres a emprendre accions en àmbits com la cultura, l'ensenyament, els mitjans de comunicació, els cossos i forces de seguretat, la justícia i l'esport per "combatre l'auge de la violència neofeixista a Europa".

Així, a proposta del president de la Generalitat, Quim Torra, el Govern ha aprovat l'acord per emprendre "les iniciatives necessàries per fer efectiu el mandat de la resolució del Parlament Europeu i la legalitat vigent". A més, pel que fa a la Fundación Francisco Franco, l'executiu assegura que "no s'ajusta a les finalitats d'interès general exigides per l'ordenament vigent per a l'exercici del dret de fundació" i resulta "contradictòria amb la legislació sobre la memòria històrica".

Torra també ha reiterat per Twitter que "fer apologia i defensa d'una dictadura és contradictori amb la democràcia i els valors de pau i llibertat" i que, per aquest motiu, "cal actuar sempre contra el feixisme". Aquest és el tuit:

