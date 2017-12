La Guàrdia Civil inclou les manifestacions de les Diades en l'atestat pel delicte de rebel·lió

El Govern, la presidenta del Parlament, la CUP, els Mossos d'Esquadra i les entitats civils independentistes –Òmnium Cultural, l'ANC i l'Associació de Municipis per la Independència– tenien una "estratègia concertada" per assolir la independència que havia començat la Diada del 2013 i que la Guàrdia Civil no considera política sinó delictiva. En aquests moviments delictius estarien incloses, segons l'institut armat, les manifestacions multitudinàries de les Diades.

És la conclusió a la qual arriba la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya en un nou atestat, entregat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa que ara mateix ja aplega gairebé tots els investigats pel Procés.

L'informe, pels possibles delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons públics i prevaricació i/o desobediència, assegura també que "els ideòlegs i executors [comitè estratègic i comitè executiu] del full de ruta secessionista es van aprofitar de les seves posicions dins del govern de la Generalitat per finançar i sustentar les accions per al desenvolupament dels organismes [estructures d'Estat] i actuacions [referèndum de l'1 d'octubre] que consideraven necessàries per aconseguir la independència de Catalunya". El document assenyala el fet d'"incomplir de forma generalitzada les prohibicions expresses de les autoritats judicials". La Guàrdia Civil diu que "s'ha pogut determinar una despesa de 502.639,61 euros, que presumiblement s'incrementarà segons vagi avançant la investigació".

També s'acusa directament els Mossos d'"inacció generalitzada" el dia 1 d'octubre, jornada durant la qual la policia catalana va "incomplir" l'ordre de tancar els col·legis electorals, segons la Guàrdia Civil.

Però el més 'innovador' en aquest atestat, que repeteix molts conceptes ja apareguts en altres informes, és la inclusió en els fets delictius –o com a mínim com a context– de les manifestacions de les Diades des de l'any 2013. Segons l'atestat, totes els mobilitzacions independentistes dels últims anys han "inculcat un perillós germen de sentiment de rebuig, quan no odi, cap a l'estat espanyol i les institucions que el representen".

Cuixart, Sànchez, Forcadell... i Guardiola

A partir d'aquí, l'informe fa una llista de totes les manifestacions que s'han fet, començant per la Via Catalana, i hi recull participants destacats i protagonistes i declaracions que s'hi van fer. Entre d'altres, es recorda el paper que hi van tenir Carme Forcadell, mentre va ser presidenta de l'ANC, i posteriorment Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Com no podia ser d'altra manera, esmenten el "president, posi les urnes" de Forcadell adreçat a Artur Mas l'Onze de Setembre del 2014. Però també hi apareix fins i tot Pep Guardiola, que va llegir el manifest d'un acte en favor del referèndum que es va fer el 17 de juny d'aquest any. A partir d'ara, per obra de la Guàrdia Civil, totes aquestes declaracions polítiques formen part d'un relat penal per delicte de rebel·lió. Caldrà veure què en fa el magistrat Llarena.