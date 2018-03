La Guàrdia Civil escorcolla la seu d'Òmnium i el despatx i el domicili del secretari de Difusió de la Generalitat

La Guàrdia Civil escorcolla aquest dijous al matí la seu d'Òmnium Cultural i el domicili i el despatx del Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, a la recerca d'informació relacionada amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

540x306 Antoni Molons, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat / QUIQUE GARCÍA / EFE Antoni Molons, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat / QUIQUE GARCÍA / EFE

Segons fonts de la investigació, s'espera almenys una detenció. En aquest sentit, diversos mitjans apunten que podria tractar-se del mateix Molons, que cap a les 11 hores ha arribat al Palau de la Generalitat acompanyat de la Guàrdia Civil per seguir l'escorcoll del seu despatx.

Molons ja havia declarat anteriorment sobre les campanyes de publicitat per animar a participar en el referèndum que va suspendre el Tribunal Constitucional i després va declarar il·legal.

Les campanyes de publicitat en mitjans de comunicació sobre l'1-Ovan tenir un cost 502.639 euros, segons la investigació preliminar de la Guàrdia Civil.

L'institut armat ha analitzat factures i pres declaració a diversos alts càrrecs i empresaris per buscar el rastre dels diners públics presumptament usats en l'anunci emès per TV3 i per a la campanya prèvia sobre el registre de catalans a l'estranger.

Seu d'Òmiun

540x306 La Guàrdia Civil escorcolla la seu d'Òmnium Cultural / NÚRIA JUANICO La Guàrdia Civil escorcolla la seu d'Òmnium Cultural / NÚRIA JUANICO

Segons expliquen des d'Òmnium, la Guàrdia Civil està escorcollant des de primera hora la seva seu a Barcelona. Hi ha set treballadors retinguts en una sala, a més de membres de la direcció de l’entitat. Els agents estan "segrestant" el correu electrònic dels treballadors i canviant contrasenyes. "La Guàrdia Civil no ha entrat a cap domicili particular de cap membre de la junta nacional".

El jutge ens indica explícitament que no cometem un nou 20 de setembre si es convoca una manifestació a les portes de l'entitat Marcel Mauri Vicepresident d'Òmnium Cultural

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha explicat a Rac1 què pensa del que està fent la Guàrdia Civil: "Estan fent un registre general a tota la seu i sembla que es volen endur documentació econòmica. No trobaran cap vincle de pagaments amb la Generalitat. Sembla que busquen la relació amb la malversació de fons públic. N'hi hauria prou en mirar la nostra pàgina web on estan els comptes tranquil·lament publicats i on es veu que fa anys que no cobrem ni un duro de la Generalitat".

I ha afegit: "La instrucció del jutge indica explícitament que vigilem i que no cometem un nou 20 de setembre perquè es podria incórrer en un delicte de rebel·lió si es convoca una manifestació a les portes de l'entitat".

L'operació està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13, que investiga l'organització del referèndum, i es troba sota secret de sumari.