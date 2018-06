Hernando acusa Iglesias de reunir-se “amb feixistes” per la visita a Cuixart

El portaveu del PP al Congrés de Diputats, Rafael Hernando, ha acusat aquest dimecres el líder de Podem, Pablo Iglesias, de reunir-se “amb feixistes” per la seva visita de dimarts a la presó de Soto del Real per trobar-se amb Jordi Cuixart, i en la qual també va veure Jordi Sànchez.

En la seva intervenció en el debat sobre el consell europeu que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les, Hernando ha criticat també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de “frivolitzar” amb la immigració i d’assenyalar el camí “a les màfies” per dur els migrants a les costes espanyoles. A més a més, ha acusat el president espanyol de deure lleialtat a “independentistes, populistes i amics d'ETA”, i ha assegurat que la moció de censura va ser un “frau” que només es basava en els interessos personals del president espanyol.

Sánchez s’ha referit a Catalunya durant la sessió i ha matisat les seves paraules d’ahir dimarts a Berlín en les quals va instar els independentistes a oblidar l’1-O, considerant que el que calia oblidar no era l’actuació policial, que va motivar que ell comparegués des de la seu del partit, sinó la via unilateral. A més a més, ha defensat que la Constitució no és un marge “estret” sinó un “punt de partida”, i ha censurat als independentistes els plens del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis de desconnexió.

El president del govern espanyol, per la seva banda, ha defensat actuar amb “solidaritat i empatia” davant la immigració per frenar l’euroescepticisme, i ha titllat d’”excepcional” la decisió d’obrir el port de València per al vaixell ‘Aquarius’.