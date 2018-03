ICV rebutja la via Jordi Sànchez i reclama a JxCat i ERC que "es posin d'acord" per fer un Govern "efectiu"

En la línia del que ja va dir aquest dijous al ple del Parlament Xavier Domènech, ICV no veu amb bons ulls que Carles Puigdemont obri la via Jordi Sànchez per desencallar la investidura. "Plantejar una persona que està en presó injustament xoca probablement amb la necessitat urgent de tenir un govern efectiu", ha dit aquest divendres la coordinadora nacional de la formació ecosocialista, Marta Ribas, en roda de premsa a la seu del partit. Després de les paraules del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en què ha posat sobre la taula que Oriol Junqueras hauria de ser el candidat obeint la lògica del "Govern legítim", Ribas ha instat JxCat i els republicans "que es posin d'acord no només en el nom sinó en el projecte i el full de ruta".

Ribas ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa per presentar el document que l'executiva vol portar a la convenció nacional que tindrà lloc dissabte de la setmana vinent, dia 10, al Prat de Llobregat, on el partit marcarà els pròxims passos estratègics com a formació però amb l'ull posat en la confluència amb Catalunya en Comú, un espai que consideren la seva "aposta" i que ara creuen que cal treballar arreu del territori per fer-lo "guanyador".

La líder d'ICV s'ha mostrat partidària que Podem també s'integri a CatComú i ha assegurat que "respecta" la decisió de Xavier Domènech de presentar-se a la secretaria general, tot i ser, a dia d'avui, coordinador general d'un altre partit. "Per a nosaltres el més important és que aquest procés serveixi perquè ells es refermin en l'aposta de sumar amb l'espai de CatComú superant la lògica de coalicions", ha apuntat Ribas, per bé que ha deixat clar que "correspon a la gent de Podem" decidir el seu futur.

Autocrítica

En la roda de premsa, Ribas ha explicat que la convenció de la setmana vinent ha de servir per "fer balanç" de la confluència de Catalunya en Comú i ha reconegut que "hi ha hagut mancances". D'una banda, la coordinadora nacional ecosocialista ha admès que "no s'ha explicat amb prou claredat la transversalitat" que, al seu entendre, hi ha dins de l'espai dels comuns en l'eix nacional. Tanmateix, ha defensat que l'aposta per un estat federal dins d'una Espanya plurinacional és l'horitzó compartit per tothom. "La crítica al processisme cal fer-la sense complexos", apunta el text.

D'altra banda, Ribas ha urgit a desplegat CatComú pel territori en el marc de l'assemblea organitzativa que ha de tenir lloc a l'abril. Aquesta "mancança", ha apuntat, pot haver sigut una de les claus dels resultats del 21-D, atès que es pot haver "tingut la sensació que no tothom estava interessat a participar en debats complexos". A més, la proposta de l'executiva també reconeix que part de l'electorat "no va entendre el trencament amb el PSC" a l'Ajuntament de Barcelona.