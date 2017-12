Iceta confia que el Suprem deixi en llibertat dilluns els consellers i els 'Jordis'

El cap de llista a les eleccions del 21-D pel PSC; Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que confia que el Tribunal Suprem (TS) deixi en llibertat els consellers empresonats i a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, com va fer amb els membres de la Mesa del Parlament encausats. El socialista ha insistit que la presó preventiva és una mesura "desproporcionada".

En declaracions als mitjans durant la III Convenció Federalista, ha dit que tot i respectar les decisions judicials,veu més "lògic" la posada en llibertat amb el pagament d'una fiança. La trobada ha comptat amb convidats com el president del govern valencià i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, qui ha defensat la proposta de finançament impulsada pels socialistes catalans. Puig considera necessària una remodelació davant la greu "asimetria financera" que hi ha entre les comunitats.

El president valencià ha defensat que la remodelació del sistema de finançament és per una qüestió "justícia" i no una proposta "insolidària". "S'ha d'abordar el nou finançament des de l'equitat entre els ciutadans i la singularitat de les nacionalitats i regions", ha apuntat Puig. A més, indica que és "exigible" compensar als "infrafinançats" per tal d'evitar que "els ciutadans se sentin marginats i discriminats".

Organitzada per la Fundació Campalans i la Fundació Friedrich Ebert Stiftung, la III Convenció Federalista s'ha celebrat als Convent dels Àngels i ha comptat, a banda de Miquel Iceta i Ximo Puig, amb la presència de l'expresident i senador José Montilla i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, entre d'altres.

El PSC defensa la "hisenda federalista"

En aquest sentit, Iceta ha considerat que la denominació "hisenda federalista" ha aixecat recels pel fet que el terme "federal" no està ben entès i aplicat al país. El dirigent socialista ha indicat que es treballa per "reivindicar un major autogovern i millor finançament", però "sempre des de la premissa de la lleialtat, d'un projecte compartit", ha afegit.

Defensant el principi "d'ordinalitat" i platejant una "quitança" autonòmica, el líder del PSC no ha amagat la seva sorpresa davant les veus en contra del projecte, que ja es van fer al 2015 i "no van interessar ningú". Després de considerar que la paraula "federal" és "tabú", Iceta ha raonat que "després de veure les reaccions d'alguns partits", els catalans "que vulguin millorar el finançament tenen limitades les seves opcions a votar a votar el PSC".