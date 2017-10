Iceta s'ofereix a acompanyar Puigdemont demà al Senat si és per oferir un "diàleg sincer"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha ofert a acompanyar aquest divendres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Senat si hi va per oferir un diàleg polític "sincer" i "sense cap mena d'apriorisme". En aquestes condicions, ha argumentat Iceta, és "molt probable" que la cambra alta accedís a no aplicar el 155. "Si decidís anar-hi, jo l'acompanyaria sabent que probablement el seu discurs no m'agradaria [...]; però si oferís un diàleg polític sincer, em trobaria al seu costat", ha dit Iceta.

Ell líder socialista ha utilitzat gran part de la seva intervenció al ple del Parlament per recordar al cap del Govern que encara és a temps d'evitar la intervenció de l'Estat a Catalunya, si bé l'ha tornat a advertir que el 155 serà "inevitable" si no torna a la "legalitat constitucional i estatutària". És per això que ha reiterat les dues opcions que té Puigdemont "a les seves mans" per evitar que se suspengui l'autonomia: comparèixer demà al Senat o convocar eleccions autonòmiques.

"Compleixi una de les seves promeses electorals: van dir que només s'hi estarien 18 mesos i els han passat amb escreix. Convoqui ja les eleccions i que els ciutadans si volen triïn un altre rumb i un altre equip", li ha dit en referència a la segona opció. Iceta ha argumentat que els comicis serien una solució que, contràriament a la DUI i al 155, no seria "altament perjudicial" per als catalans. "Vostè té la clau per acabar legislatura d'una determinada manera que preservi institucions", ha dit al president.

Després de reconèixer la "valentia" de Puigdemont per haver dubtat aquest dimarts entre la "convicció i la responsabilitat", entre "el confort dels partidaris i la millor defensa dels interessos de tots", el líder socialista ha tornat a remarcar que no hi ha una majoria suficient a Catalunya que legitimi la proclamació de la República. "Avui tenim una societat més dividida, una economia mes afeblida i un país aïllat internacionalment per un objectiu legítim però equivocat i per una estratègia també equivocada", ha dit el primer secretari del PSC.

Amb tot, ha conclòs que cal acabar amb una legislatura que "ha sigut un desastre total i absolut", i ha afegit: "Avui vostè no hauria de ser aquí". Iceta ha reconegut que "els pecats del PP no tenen perdó de Déu", però ha afegit que també "hem tingut un pèssim Govern que es va equivocar en tria de prioritats, que cercava el xoc de trens fins que l'ha trobat". De fet, ha considerat que sortir de la legalitat ha sigut una "opció premeditada" perquè s'apliqués el 155.