Iglesias demana a Borrell que dimiteixi i la Moncloa respon que li manté el suport malgrat la multa de la CNMV

La Moncloa dona suport "absolutament" al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, malgrat la multa de 30.000 euros -la més alta possible- de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per haver vengut accions d'Abengoa abans que fes fallida utilitzant informació privilegiada. Així ha respost el govern de Pedro Sánchez a la petició de dimissió del líder de Podem, Pablo Iglesias.

En un missatge a Twitter Iglesias ha assenyalat que el govern espanyol "no es pot permetre" un ministre sancionat per la CNMV. Assegura que respecta "la intel·ligència i l'alçada política" de Borrell i que confia que dimiteixi "sense necessitat" que Podem l'hi exigeixi. "Avui té l'oportunitat de donar exemple", ha conclòs.

Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo pic.twitter.com/Vs7LWXyN4c — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de noviembre de 2018

Segons el ministre, la sanció de la CNMV és la "conseqüència lògica" de no haver presentat un recurs davant del ministeri d'Economia, segons han assenyalat a Efe fonts pròximes a Borrell. D'acord amb les mateixes fonts, el ministre va anunciar el 17 d'octubre que no recorreria la sanció perquè, per fer-ho, havia de presentar un recurs d'alçada al ministeri d'Economia d'un govern del qual forma part, fet que podria generar un "conflicte d'interessos". Com que no ha recorregut, la sanció ha estat ferma i s'ha publicat al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE).

En la línia del que han defensat les fonts de la Moncloa, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha destacat la tasca "impecable" de Borrell al govern espanyol i ha considerat que té "plenes capacitats" per continuar com a ministre tot i la multa de la CNMV. "Abengoa no és un tema nou, sabíem que existia la multa", ha dit en declaracions des de Barcelona, traient ferro a la sanció de 30.000 euros. Batet ha posat en valor, a més, el fet que el ministre digués fa setmanes que no recorreria la multa -en cas contrari, hauria de presentar el recurs al propi govern espanyol- i que l'"assumiria".

El PP i Cs demanen que comparegui al Congrés

Des d'Andalusia, el líder del PP, Pablo Casado, ha demanat al president del govern espanyol que el cessi de les seves funcions. Si bé ha evitat demanar-ne directament la dimissió, com sí que ha fet el líder de Podem, Pablo Iglesias. Al seu parer, Borrell està "deslegitimat" per seguir al govern espanyol i ha d'anar "immediatament" al Congrés a donar explicacions. En la mateixa línia s'ha expressat la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també de campanya a Andalusia. En una compareixença des de Sevilla, ha anunciat que ja havien registrat una petició de compareixença de Borrell al Congrés per la multa de la CNMV i les "seves possibles implicacions en la tasca al capdavant del ministeri". Tant el PP com Ciutadans eviten així demanar la dimissió del ministre que carrega més durament contra l'independentisme.

"El senyor Borrell ha estat sancionat per l'ús d'informació privilegiada en la venda d'accions d'Abengoa abans de la bancarrota. Això és gravíssim. I no és el primer cop que Borrell té un problema d'aquesta naturalesa. El 2003 va haver de dimitir com a secretari general del PSOE per un altre cas gravíssim en relació a tècnics d'Hisenda i el seu paper en l'administració del patrimoni familiar", ha assenyalat Casado.

Per això el líder del PP ha demanat també a Sánchez que apliqui ara el mateix "barem d'exigència" que reclamava al govern de Mariano Rajoy quan estava a l'oposició i "l'apliqui als seus ministres". Acte seguit, ha fet una relació de tots els presumptes casos de problemes fiscals dels ministres de Sánchez i s'ha preguntat per què ja no aplica el mateix criteri que amb Màxim Huerta i Carmen Montón. "¿Què passa, s'han quedat curts els escuts humans per mantenir-los al govern?", ha etzibat.

ERC: "Això sí que és una escopinada de veritat a tota la societat espanyola"

Des d'Esquerra, el diputat al Congrés Jordi Salvador - a qui Borrell va acusar la setmana passada d'haver-lo escopit- ha replicat que la sanció de la CNMV "sí que és una escopinada de veritat a tota la societat espanyola i un insult al socialisme i als seus votants de bona fe".