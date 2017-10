Iglesias desautoritza Fachin i convoca una consulta interna per confluir amb els comuns el 21-D

Enèsima enganxada entre el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, i el líder del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, amb conseqüències imprevisibles. La direcció estatal ha desautoritzat aquest diumenge a la nit a Podem, anunciant l'obertura d'una consulta interna entre els militants de Catalunya per decidir si conflueixen amb Catalunya en Comú en les eleccions convocades pel proper 21 de desembre. Només unes hores abans, Podem Catalunya havia avançat que obria negociacions amb partits i entitats per crear un front comú -que no especificava si havia de ser electoral- contra l'aplicació de l'article 155 i la intervenció de la Generalitat.

El Consell Ciutadà de Podem Catalunya s'ha reunit aquest diumenge a la tarda per analitzar la situació després que divendres el Parlament proclamés la independència i el Senat autoritzés el govern espanyol a intervenir les institucions catalanes. La resolució ha estat "no considerar normals" les eleccions del 21-D i obrir una ronda de contactes amb organitzacions polítiques i socials "compromeses amb la defensa dels valors democràtics i del dret a decidir del poble català, i amb la defensa dels drets socials". El líder de Podem, Albano Dante Fachin ja s'havia mostrat dissabte obert a boicotejar les eleccions convocades pel govern espanyol.

Segons ha avançat La Sexta, Iglesias ha reaccionat convocant una consulta interna per decidir si el partit es presenta en coalició amb Catalunya en Comú i "les forces germanes que es van oposar tant a la DUI com a l'aplicació de l'article 155". Una decisió que entra en contradicció frontal amb les decisions de la direcció del partit a Catalunya. No és la primera vegada que l'executiva catalana ha criticat les ingerències de la direcció estatal. L'última vegada, en motiu de la consulta interna per avaluar si participaven en l'1-O com un acte de mobilització. Podemos, amb el control sobre el cens de militants, és qui organitza les consultes.

Catalunya en Comú participarà en l'1-O

De la seva banda, l'executiva dels comuns ja ha decidit que participarà en les eleccions de l'1-O. Reunida aquest diumenge ha apostat per aquesta via per "defensar el projecte sobiranista i de canvi a les urnes i no deixar buit aquest espai a la contesa electoral de Catalunya". En un comunicat, han indicat que la decisió ja s'ha fet arribar als membres de la coordinadora, que hauran de decidir si avalen la decisió en una reunió el proper 5 de novembre. El proper dia 3 l'executiva elaborarà una proposta de candidatura i de codi ètic, que també haurà de ser validada per la coordinadora.

El termini per presentar coalicions a les eleccions del 21 de desembre acaba el proper 7 de novembre, termini en què Podem i els comuns hauran de decidir si enterren les seves diferències i creen una candidatura conjunta. Si Catalunya en Comú decidís presentar-se en solitari encara tindria deu dies mes de marge per inscriure's.

De fet, una de les diferències principals entre Iglesias i Fachin és la relació amb els comuns. Malgrat les pressions de la direcció estatal, Fachin i l'executiva de Podem Catalunya va decidir no confluir en el partit que encapçala des del mes d'abril Xavier Domènech.