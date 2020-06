Interior admet ara que va cessar De los Cobos perquè no va informar sobre la investigació del 8-M

Canvi de discurs al ministeri de l'Interior sobre la destitució de Diego Pérez de los Cobos. El ministre, Fernando Grande-Marlaska, insistia la setmana passada que els moviments a la cúpula de la Guàrdia Civil responien a una remodelació de l'estructura per envoltar-se de persones de confiança, però la publicació a El Confidencial d'una nota secreta amb data de 24 de maig ha obligat Interior a rectificar. En el document s'hi pot veure com la directora general de l'institut armat, María Gámez, comunica al secretari d'estat de Seguretat, Rafael Pérez, el cessament de De los Cobos per "pèrdua de confiança per no haver informat del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de policia judicial, amb finalitats de coneixement".

A aquest matís s'agafa Interior, que minuts després de la notícia d 'El Confidencial ha confirmat el canvi de guió: "Es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions, amb l'únic efecte de tenir-ne coneixement, no des saber-ne el contingut, que correspon a la direcció de la Guàrdia Civil a través de la cadena de comandament".

Fonts d'Interior afegeixen que amb aquest episodi queda demostrat que la direcció del ministeri no va tenir accés a l'informe, tal com reiterava Grande-Marlaska la setmana passada. "Un informe que, no obstant, va ser objecte de filtracions abans fins i tot que les parts personades al procés hi tinguessin accés", subratllen des del ministeri. "La confiança és un element nuclear en un càrrec com el que ocupava el coronel, pel qual va ser nomenat de manera discrecional -ho va fer el secretari d'estat de Seguretat del govern de Mariano Rajoy-, i per al qual es necessiten les més altes cotes de neutralitat, professionalitat i comunicació. Sense aquests elements no es pot desenvolupar la feina ordinària de manera òptima", conclou el comunicat d'Interior.

Grande-Marlaska va comparèixer dimarts passat després del consell de ministres un cop l'ara ex director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Laurentino Ceña havia anunciat la seva dimissió, en disconformitat amb la destitució de De los Cobos, i agreujava la crisi a Interior. Tot i la insistència dels mitjans de comunicació, el ministre reiterava una vegada i una altra que la destitució no tenia res a veure amb les investigacions de l'institut armat, i emmarcava tots els canvis en una reestructuració de l'equip. "No conjugo la paraula ingerència", destacava Grande-Marlaska davant les sospites que el cessament respongués al fet que l'institut armat havia presentat a la jutge que investiga el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, un informe molt crític amb la gestió del ministeri de Sanitat pel coronavirus .

El ministro Marlaska mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa. Debe dimitir de inmediato. #MarlaskaDimisión https://t.co/DTAWGuQH97 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) June 2, 2020

L'oposició no ha trigat a reaccionar i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha demanat la "dimissió immediata" de Grande-Marlaska perquè "va mentir en seu parlamentària i en roda de premsa". "És un document important i gravíssim", ha afegit la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo, en una roda de premsa en la qual ha demanat també el cessament del secretari d'estat de Seguretat i la directora general de la Guàrdia Civil. "Quina sensació d'impunitat s'ha de tenir per posar per escrit que es fulmina un coronel per negar-se a violar la llei, a cometre un delicte. On queda l'estat de dret? És la confessió del menyspreu a l'estat de dret", ha denunciat Álvarez de Toledo. A través de Twitter el president de Vox, Santiago Abascal, ha estat més breu: "Delinqüents!".

Vox es personarà a la causa

Sobre la causa judicial del 8-M, aquest dimarts Vox ha anunciat que presentarà un escrit per personar-se en el procediment. La setmana passada la jutge Carmen Rodríguez-Medel ja va acceptar que exercís l'acusació popular l'Associació de Consumidors i Usuaris José María Mena, si presentava una fiança de 1.000 euros.