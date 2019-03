La JEC dona 48 hores als ajuntaments de l'Alt Empordà i al Consell per treure pancartes i llaços dels edificis públics

La Junta Electoral de la zona de Figueres dona 48 hores als ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà, entre els quals hi ha el de Figueres, i al Consell Comarcal per retirar pancartes, llaços grocs i estelades dels edificis públics per garantir "el principi de neutralitat política" -segons informa l'ACN-. La Junta ha advertit que si no es treuen de manera voluntària en el termini indicat es faran "els requeriments personals que siguin necessaris perquè es compleixi el que s'ha acordat". La resolució, que arriba arran de la petició que va fer el partit Ciutadans en contra de l'Ajuntament de Figueres, s’ha estès per part de la Junta a tots els consistoris de la comarca. La formació taronja, per la seva banda, ha celebrat la decisió que, segons diuen, servirà per treure "la propaganda separatista", dels edificis públics.

A partir d’ara, els ajuntaments de l'Alt Empordà estan obligats a retirar les pancartes, llaços i estelades. Ho han fet públic a partir d’un escrit tramès avui als consistoris en el qual es demana retirar els símbols relatius "a processos judicials en curs" amb l'objectiu de "garantir el principi de neutralitat política", especialment en període electoral. A més, l’organisme ha alertat que si s’incompleix el termini “improrrogable” es prendran "les mesures que es considerin convenients".

Tot i que el Consell Comarcal també ha rebut un avís, a la seva façana, ara mateix, no hi ha cap símbol. La institució ha explicat que no tenen cap pancarta ni llaç groc. Només hi oneja la senyera i, com han explicat fonts del Consell, la 'rojigualda' es va retirar del balcó fa temps. Per la seva banda, a l'Ajuntament de Figueres hi ha una pancarta en anglès que defensa que "l'autodeterminació és un dret, no un crim" i, de moment, encara no ha fet públic si acatarà la decisió ni quan ho farà.

Mentrestant, Ciutadans ha celebrat la decisió de la Junta Electoral. i ha dit que permetrà que es retiri "la propaganda separatista". El seu portaveu a la ciutat, Héctor Amelló, diu que la "simbologia" interfereix en les eleccions generals, municipals i europees i, des de la seva formació asseguren que estaran "atents" al compliment de la mesura acordada per la junta. "Les institucions públiques no poden ser el tauler d'anuncis del separatisme", ha insistit Amelló, que ha volgut recordar que "l'incompliment de la resolució de la Junta Electoral pot suposar un delicte electoral i un altre delicte de desobediència".

Fa menys d'una setmana, Ciutadans ja va dur a la Fiscalia a Quim Torra per "l'incompliment de les ordres de la Junta Electoral Central (JEC)" per no haver retirat els llaços grocs i les pancartes en suport als presos polítics de la Generalitat. Amb tot, el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar al·legacions a la JEC perque desestimés la denúncia de la formació taronja a la que també s'hi havia sumat el Partit Popular.