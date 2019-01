Jan Peumans: “El ministre Borrell hauria de conèixer la diferència entre poder executiu i legislatiu”

Un dels estius que passava a la Costa Brava va decidir comprar-se un diccionari català-francès per poder llegir la premsa catalana. Sabent francès i amb una mica de coneixement de llatí, diu, el català es pot comprendre perfectament. A l’hora de parlar-lo, benvingut i Catalunya lliure són les dues expressions que ha decidit memoritzar, sobretot després d’haver rebut com a president del Parlament flamenc el seu homòleg català, Roger Torrent, temps després d’haver conegut l’ara empresonada Carme Forcadell. Jan Peumans (Maastricht, 1951) fa deu anys que és president del Parlament de Flandes i recorda amb indignació que ja fa més de 300 dies que Forcadell està privada de llibertat. Aquest polític de l’N-VA conserva la senyera que li va regalar el president Torrent i sap perfectament que si l’ha d’hissar ho farà l’11 de setembre per commemorar la Diada. Les seves declaracions en què critica l’empresonament dels líders polítics catalans van provocar una crisi diplomàtica que ha acabat amb la retirada de l’estatus diplomàtic al representant de Flandes a Espanya.

Per què es mulla tant amb la situació a Catalunya?

[Riu amb estridència.] Hi ha dues coses. Primer de tot, en aquest país tenim llibertat d’expressió. Segon, al Parlament de Flandes sis partits han dit que volien una solució dialogada per a Catalunya. No puc entendre, per exemple, que en una Europa democràtica Forcadell, presidenta d’un Parlament, sigui a la presó i que abans li demanessin 150.000 euros per poder sortir-ne. Forcadell va permetre un debat. La Constitució no pot prohibir a cap Parlament que es discuteixi.

Justament fa unes setmanes el seu Parlament va acollir un debat sobre immigració amb Marine Le Pen i Steve Bannon.

No estar d’acord amb un argument no és suficient per prohibir-lo. Jo soc del flanc ecologista del partit N-VA i tinc diferències amb la que ara és la part més forta del partit, però soc president del Parlament, i en aquesta cambra tothom que és elegit democràticament hi és benvingut.

Van ser convocats pel partit d’ultradreta Vlaams Belang, que té sis diputats al Parlament flamenc que van ser escollits democràticament. Jo soc republicà, però el rei és benvingut al Parlament de Flandes.

Tornant a les seves declaracions sobre Catalunya. Vostè és contundent i defensa la llibertat d’expressió, però la majoria de líders europeus prefereixen el silenci.

El nostre Parlament va aprovar una resolució a favor del diàleg després de l’1 d’Octubre que demanava que Europa tingués un rol mediador. Europa va mirar cap a una altra banda. El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, vigila si es compleix l’estat de dret a Polònia i Hongria, i jo en això hi estic d’acord, però després en el cas d’Espanya acaben dient que és un afer intern.

Les seves paraules li han costat una crisi diplomàtica.

És la meva decisió, el meu dret a expressar-me lliurement. Jo soc admirador del debat. Mantinc que la violència exercida a Catalunya és una expressió antidemocràtica. Se’m fa increïble que hi hagi polítics a la presó. És la prova que Espanya no compleix els requisits per formar part d’una Europa democràtica. Però jo soc el president del Parlament, i castigar l’ambaixador no té cap sentit. Per cert, encara no he pogut parlar amb l’ambaixadora d’Espanya a Bèlgica. És benvinguda a aquesta cambra si vol asseure’s a parlar, ja ho he dit diverses vegades.

¿Ha notat algun canvi per part del govern espanyol des que hi ha el ministre Josep Borrell a la cartera d’Exteriors?

El govern de Madrid continua sense deixar decidir al poble de Catalunya. És elecció del poble català si vol més autonomia. Sobre el ministre Borrell, ha d’entendre que hi ha una diferència entre el poder legislatiu i el poder executiu. Cada Parlament [poder legislatiu] és lliure de dir i discutir el que vulgui i, per tant, jo com a president del Parlament també ho soc. No es pot castigar el poder executiu [representant de Flandes a Madrid] per unes paraules del president del legislatiu que no li han agradat. És el que li vaig dir per carta al president Sánchez i no he rebut resposta.

¿Entén que el govern de Pedro Sánchez s’ofengui quan el president d’un Parlament d’un altre país critica la situació política a Espanya?

No ho entenc. Hi ha llibertat d’expressió. Crec que a Espanya hi ha un sentit de l’honor més fort que nosaltres no entenem igual.

Per què aquest vincle de Flandes amb Catalunya?

Les relacions entre Flandes i Catalunya han sigut històricament molt estretes, sobretot pel que fa al turisme. Per això hi ha un vincle més intens que el que podríem tenir, per exemple, amb el nacionalisme basc. [El responsable de comunicació de Peumans assenteix i explica que de petit estiuejava al Port de la Selva]

A Flandes, però, l’independentisme no té la mateixa força.

Deu voltar el 15%. Nosaltres no podríem fer sortir un milió de persones al carrer, però el nostre nivell de federalisme és molt elevat. El Parlament flamenc pot aprovar resolucions internacionals. A més, la diferència principal entre l’independentisme català i el flamenc és que el català és principalment d’esquerres i aquí no ho és.

Diu que va visitar Forcadell a Tarragona fa temps. ¿Tenen previst anar-la a visitar a la presó o algun tipus d’acte durant el judici?

Volem anar a visitar-la, i també al president Torrent, però encara no tenim res previst.