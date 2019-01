Joan Reñé deixa la presidència del PDECat a Lleida

L'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha acordat amb la direcció del PDeCAT la seva renúncia a la presidència del partit a Lleida. Així ho ha explicat a l'ACN el secretari d'organització de la formació, Manel Solé, que ha afegit que l'acord s'ha d'oficialitzar en una reunió de l'executiva que tindrà lloc aquest dilluns al vespre. La renúncia de Reñé arriba després de la seva detenció l'octubre passat per suposada corrupció en el marc de l'operació 'Boreas'.

Després de deixar la presidència de la Diputació, Reñé es va mantenir com a president del partit. No obstant això, des d'ara la direcció nacional del partit assumirà les regnes del partit a Lleida, com a mínim fins les municipals del maig, davant la "falta de consens" per trobar una persona que el rellevi.

Manel Solé ha explicat que la proposta de la renúncia de Reñé s'ha acordat amb la direcció nacional, els membres de la vegueria a Lleida i també els caps comarcals del partit. La decisió es prendrà en consideració aquest dilluns a la tarda en una reunió del partit a Lleida.

La direcció nacional també ha proposat que fins al maig assumeixi les directrius del partit perquè ''no podem estar entrant a debatre contínuament i confirmant o desmentint possibles presidents''. Solé ha assenyalat que ara ''estem capficats amb les municipals'' però malgrat la direcció nacional assumeixi les regnes del partit, els caps comarcals està previst que tinguin un ''paper més determinant en les decisions que es prendran fins al maig''. Una vegada s'hagin superat les eleccions municipals ja es decidiran els càrrecs organitzatius, ha matisat Solé.

La renúncia de Reñé arriba després que a mitjans de desembre, el sector crític designés els alcaldes d'Albesa i Puigverd d'Agramunt, Antoni Balasch i Joan Eroles, al seu lloc. La mesura va ser desautoritzada per dirigents del PDeCAT que van amenaçar amb expedientar els crítics si s'incomplien els estatuts del partit i fins ara Reñe ha mantingut la presidència tot i que amb nul·la activitat des que va ser detingut l'octubre i va deixar el càrrec de president de la Diputació de Lleida.