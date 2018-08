Joan Tardà: "Si hem de desobeir, la democràcia haurà fracassat"

"Si hem de desobeir, la democràcia haurà fracassat". El diputat d'ERC al Congrés de Diputats, Joan Tardà, ha sigut contundent en advertir de les conseqüències de la manca de diàleg entre el govern espanyol i el català. Si la via dialogant decau, "ens veurem obligats a desobeir", ha dit Tardà en una entrevista aquest dijous a 'El món a RAC1'. El republicà ha insistit que, aquest 2018, "la solució no pot ser la del 2014". "Cal dialogar –ha subratllat Tardà–, sempre que vegin que en una mà hi portem la bandera del diàleg i, a l'altra, la de la desobediència".

El diputat no s'ha cansat de repetir la paraula "diàleg" al llarg de l'entrevista a l'emissora, on ha recalcat la necessitat de parlar amb el PSOE, a qui creu "personalment" que caldria tornar a presentar "la sol·licitud de fer un referèndum". Tardà s'ha mostrat convençut que l'estratègia sobiranista només tindrà èxit si es reconeix també la solució política que ofereixi Madrid: "El que és evident és que si nosaltres tenim dret a fer que els catalans decideixin sobre la independència, també els que no són independentistes tenen dret a votar si la solució és un nou Estatut o no". Tot i això, també hi ha hagut espai per a les advertències al govern espanyol: si Sánchez no desjudicialitza el Procés "costarà molt aprovar els pressupostos" al Congrés.

La polèmica dels símbols i el perill d'un "accident"

En referència a la controvèrsia pels llaços grocs a l'espai públic, Tardà ha convidat a "no caure paranys" i a no fer "de l'anècdota categoria", tot i que ha admès que és "lògic" que hi hagi "tensió". El republicà creu que hi ha "interessos" que "la fractura creixi i hi hagi algun accident" i ha subratllat que el "problema" continua sent que "un conflicte polític no es pugui resoldre negociant, encara que sigui titànic l'esforç que calgui fer".

En aquest sentit, de la conferència del president Quim Torra programada per a dimarts que ve, Tardà n'espera que prevalgui l'oferta de diàleg al govern espanyol: "És la paraula que volem escoltar en el 90% del discurs".

"La muntanya era més alta del que ens pensàvem"

Pel que fa a l'estratègia futura de l'independentisme, Joan Tardà ha confessat que el repte és més gran del que s'esperaven. "Ara hem arribat al peu de la muntanya –ha explicat–. També hem de reconèixer que, quan hi hem arribat, hem mirat cap amunt i era més alta del que ens pensàvem". En aquest punt, el diputat republicà ha cridat a fer més "ample" el camí cap amunt i s'ha distanciat de la Crida Nacional de Carles Puigdemont. El que no farà ERC, assegura, "és competir per l'espai independentista", i ha destacat que la seva formació no confon "la unitat d'acció amb la unitat electoral".