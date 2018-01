Jordi Puig, cònsol de les Filipines, cessat per la pressió d'Espanya: "Tots els cònsols estem en llistes ideològiques"

Jordi Puig deixarà de ser el cònsol de les Filipines a finals de gener, tot i que el seu mandat acabava al juny. El govern filipí no ha resistit a les pressions del govern espanyol, segons explica Puig a l'ARA, després que el cònsol pengés una fotografia al seu compte de Facebook d'ell a la manifestació del dia 3 d'octubre -el dia de l'aturada de país- amb un cartell que posava 'Keep calm' [Mantingueu la calma].

Aquesta foto penjada al Facebook de Jordi Puig és la que ha provocat la seva destitució / ARA

"Un mes després de penjar aquesta foto em va trucar l'ambaixador filipí a Madrid per explicar-me que estava rebent moltes pressions del ministeri d'Exteriors espanyol perquè em cessés. L'ambaixador m'advertia que enviaria una carta al ministeri d'Exteriors filipí per preguntar què havia de fer". Jordi Puig recorda que el govern filipí va cedir i el va destituir: "Els vaig trucar per dir-los que esperessin que fos l'estat espanyol qui em fes fora - com va fer amb el cònsol de Letònia, Xavier Vinyals-, però no van canviar d'opinió", lamenta.

Independentista?

Preguntat sobre si ell és independentista, respon: "Jo soc d'aquí", però també explica que "tot el cos consular de Barcelona estem en llistes, d'un bàndol, de l'altre i dels neutres".

Jordi Puig explica que el 3 d'octubre va ser el primer cop que va penjar una fotografia a les xarxes socials amb cert contingut polític -mai s'ha significat públicament sobre la seva ideologia política, diu-, tot i que assegura que si va penjar aquella foto era perquè era d'una manifestació en contra de la violència de l'1 d'octubre.

"El que m'ha molestat és que ningú m'hagi preguntat abans per aquesta foto; el ministeri espanyol ha dit que era culpable des del primer moment", lamenta Puig.

Malgrat tot, Jordi Puig admet que "per una banda me n'alegro perquè guanyo llibertat, però per l'altra estic trist pels 25.000 filipins residents a Barcelona".

Sis anys de cònsol

Jordi Puig (57 anys) era cònsol de les Filipines des del 2012, tot i que la seva relació amb aquest país del sud-est asiàtic es remunta als anys 80. Arquitecte de professió, la seva dona i els seus fills son filipins.