El jutge apunta que Jordi Pujol Ferrusola va participar en el finançament irregular de CDC

En un dels molts capítols que inclouen les 500 pàgines de la interlocutòria que posa fi a la instrucció sobre el patrimoni de la família Pujol, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata afirma que el fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, va participar en el finançament irregular de CDC. D'acord amb la tesi del jutge, el primogènit dels Pujol hauria avalat personalment tres crèdits a les companyies Hispart, Winner Graph i Altraforma que, en realitat, hauria acabat rebent Convergència. Es tracta de tres empreses prestadores de serveis al partit que, per la data de l'operació, el magistrat creu que es poden relacionar amb la campanya electoral de les eleccions espanyoles de l'any 2000 –segons ha recollit Europa Press i consta en la interlocutòria del magistrat.

"CDC hauria disposat així d'ingents quantitats de diners amb destí desconegut, gràcies a operacions financeres avalades per Jordi Pujol Ferrusola", escriu José de la Mata. La quantitat s'elevaria a 336 milions de pessetes, uns 2 milions d'euros.

Segons la interlocutòria, aquestes tres empreses treballaven de manera habitual amb CDC i se'ls va indicar que el pagament es faria a través "d'operacions de crèdit". La "particularitat" de la proposta, relata el jutge, és que aquests préstecs serien formalment concedits per l'entitat bancària Fibanc a cada una de les mercantils i Convergència quedaria "oculta". El partit, però, rebria els diners i assumiria el pagament d'aquests préstecs fent un abonament mensual dels rebuts. "Cap d'aquestes tres mercantils tenia relacions comercials o bancàries prèvies, ni de finançament ni de cap altra classe, amb Fibanc", constata De la Mata, i "van accedir a aquesta entitat a instàncies de CDC".

El paper del primogènit

Per poder dur a terme aquesta operació Jordi Pujol Ferrusola va demanar a la Banca Reig, d'Andorra, un aval bancari solidari per "garantir facilitats creditícies" en el préstec de Fibanc a les següents empreses: a Hispart per un import de 168 milions pessetes, a Altraforma per 56.000.000 i a Winner Graph per 112 milions. Aquest aval s'estenia de manera indefinida amb el temps, si bé els diners que hauria posat Fibanc tenien com a data de devolució l'any 2003. El jutge afegeix que, d'acord amb els comptes de les tres mercantils, si no hagués sigut per l'aval concedit per la Banca Reig a través de Jordi Pujol Ferrusola, les "línies de crèdit sembla difícil que s'haguessin aconseguit".

Convergència, doncs, hauria sigut la receptora real dels préstec de més de 2 milions d'euros, però el partit "hauria rescabalat només una part d'aquests capitals". "La resta de préstecs haurien sigut pagats a través de diverses empreses, totes elles relacionades amb l'administració autonòmica de Catalunya per ser adjudicatàries d'obres, concessions o projectes urbanístics", assegura el jutge.

Pel que fa a Hispart, Winner Graph i Altraforma, més tard van dirigir les seves factures al Palau de la Música, institució cultural que "hauria servit per recaptar fons de diferents empreses adjudicatàries d'obra pública". De fet, per rebre comissions il·lícites a través d'aquesta entitat Convergència ha estat recentment condemnada pel Tribunal Suprem a pagar un decomís de 6,6 milions d'euros.

La defensa de la família

Per defensar-se de la tesi del magistrat, Pujol Ferrusola va argumentar durant la instrucció que va signar els avals fruit d'un acord entre Antoni Zorzano, delegat de JC Decaux, i ell mateix per fer una inversió a l'empresa espanyola Altraforma, per tal de ser oferida al grup JC Decaux i començar el seu desplegament a Espanya. Finalment, va apuntar ell mateix, la línia d'avals no va ser executada i l'acord amb els seus socis per Altraforma "no es va formalitzar amb l'entrada de capital". El jutge destaca, però, que aquesta col·laboració va ser "descartada" pel mateix Zorzano en la seva declaració judicial el 2017.

Aquesta és només una part de la instrucció que va tancar ahir el magistrat de l'Audiència Nacional, que proposa jutjar la família per un delicte d'organització criminal, blanqueig de capitals i frau a hisenda. Sosté que es van aprofitar de la seva situació "privilegiada en la vida política, social i econòmica" per acumular un "patrimoni desmesurat relacionat amb activitats corruptes". Malgrat la confessió de l'expresident Jordi Pujol el 2014 sobre l'herència de l'avi Florenci, per justificar els diners d'Andorra, l'instructor diu que no hi ha proves d'aquesta deixa. En canvi, creu que hi ha "indicis sòlids" que acrediten que tot plegat es tracta d'una estratègia per ocultar fons liderada pel matrimoni Pujol Ferrusola i dirigida pel seu primogènit.