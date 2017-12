Jordi Pujol Ferrusola surt de la presó després de pagar el mig milió de fiança

Jordi Pujol Ferrusola ha sortit aquesta tarda de la presó de Soto del Real. El fill gran de l'expresident de la Generalitat ha abonat la fiança que el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, va rebaixar de 3 milions a mig milió d'euros ara fa una setmana. Tal com ha avançat 'El País' i han confirmat l'ARA fonts jurídiques, Pujol Ferrusola ha abonat aquesta quantitat i es dirigirà directament a les dependències de l'Audiència Nacional, on haurà de deixar constància que no gestionarà el seu patrimoni a partir d'ara.



L'Audiència Nacional va decretar presó incondicional per al fill gran de l'expresident de la Generalitat a l'abril, acusat de desviar diners durant la investigació i del delicte d'organització criminal. De la Mata va considerar que havia estat intentant ocultar el seu patrimoni a la justícia fins i tot durant la investigació, cosa que va justificar les mesures cautelars.

Però, ara fa una setmana, el mateix jutge va decidir rebaixar la fiança de Jordi Pujol Ferrusola després que ho sol·licités el 12 de desembre i malgrat que la Fiscalia Anticorrupció s'hi havia oposat en considerar que podia perjudicar la investigació de la causa. De la Mata va considerar que ja havia passat prou temps per aconseguir la informació necessària sobre el cas i que, per això, podia rebaixar la fiança . Tot i això el magistrat va acordar el bloqueig d'una transferència per valor de 2,6 milions de dòlars a un compte de CaixaBank d'una mercantil vinculada a Pujol Ferrusola amb la qual pretenia afermar la seva llibertat provisional. El jutge rebutja aquesta pretensió i acorda el bloqueig dels diners.