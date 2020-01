Jordi Sànchez demana un segon permís penitenciari de 72 hores

Després que Jordi Cuixart sortís ahir de la presó per gaudir del seu primer permís penitenciari, avui desenes de periodistes es trobaven a les portes de Lledoners. Estaven pendents d'una eventual sortida de Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i líder de la Crida, que també va sol·licitar abandonar el centre penitenciari durant 48 h dimarts passat i té l'autorització de la Generalitat. Amb tot, el líder independentista s'ha afanyat a aclarir que no sortirà de la presó aquesta setmana. Això no l'ha aturat, però, a l'hora de demanar un segon permís, aquest de 72 hores, que el centre penitenciari li ha concedit.

El següent pas és que Lledoners enviï la seva proposta al jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té la facultat d'aprovar-ho o no. Aquesta nova proposta de 72 hores és independent de la de 48 hores que la mateixa junta de tractament va proposar dimarts i que el Servei de Classificació va resoldre favorablement dimecres.

Agraeixo als periodistes que us trobeu a les portes de Lledoners esperant la meva sortida. Per motius d’agenda familiar no gaudiré del permís de 48h abans del 25 de gener.



Gràcies per la vostra feina. pic.twitter.com/zb7jr0lSSu — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 17, 2020

Així, Sànchez ja té dues sortides de la presó programades de cara als pròxims mesos. "Agraeixo als periodistes que us trobeu a les portes de Lledoners esperant la meva sortida", ha afirmat el líder de l'ANC en una piulada, en què ha insistit que, "per motius d'agenda familiar", no gaudirà del primer permís de 48 h abans del 25 de gener. Sànchez, com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que va sortir ahir de permís i tornarà dissabte al centre penitenciari de Lledoners, té dret a aquesta sortida perquè ha complert un terç de la condemna, de nou anys de presó per sedició.