José Luis Olivera fa mans i mànigues per negar indicis de finançament irregular al PP amb la Gürtel

L'excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) José Luis Olivera ha evitat donar cap missatge que pugui indicar que el PP es va finançar irregularment gràcies a la trama Gürtel. L'actual director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) ha comparegut a la comissió del Congrés que investiga si va existir una comptabilitat paral·lela al partit presidit per Mariano Rajoy. "Jo he investigat el PP, he investigat persones determinades per actuacions concretes", ha assenyalat Olivera, que ha afirmat que hi havia persones que a "títol personal" es lucraven amb comissions gràcies a l'adjudicació d'obres públiques.

Olivera va ser el comissari en cap d'aquesta branca del Cos Nacional de Policia i supervisava la investigació que es feia sobre la Gürtel. Preguntat amb insistència per si en els informes que rebia la UDEF hi havia indicis que apuntaven al PP, s'ha negat a revelar què es deia en aquests informes i l'únic que s'ha limitat a descriure és el que s'investiga als tribunals. El diputat de Ciutadans Toni Cantó li ha reclamat que digués si hi havia indicis que els noms de Javier Arenas, Mariano Rajoy o Federico Trillo apareixien en els documents, però ell no ha volgut "qualificar" el contingut dels informes. "Hi ha unes sigles en els arxius del 'pen drive', però, que el jutge pot desmentir", ha apuntat. A més, ha afegit: "Si n'hi hagués indicis, estarien imputats", ha subratllat, després d'advertir que la llei d'enjudiciament criminal preveu detencions quan hi ha indicis de pertinença a organitzacions delictives.

Sobre el presumpte cobrament de sobresous per part de dirigents del PP, Olivera ha assegurat que quan van sorgir aquestes sospites ja no tenia càrrec a la UDEF. Així mateix, preguntat per la destrucció d'ordinadors de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, ha repetit que ja no era coneixedor de la investigació i s'ha negat a opinar si creu que es tracta d'una destrucció de proves. També ha avisat que no coneix en què hauria pogut invertir els diners que el PP hauria rebut de l'entramat fraudulent de la Gürtel.

Totes aquestes afirmacions es produeixen després que la setmana passada subordinats d'Olivera a la UDEF -com el cap de la investigació sobre la Gürtel, Manuel Morocho- qualifiquessin el PP "d'organització criminal" i apuntessin "indiciàriament" a Rajoy i a altres càrrecs i excàrrecs del PP.

"Relacions d'amistat"

Olivera ha relegat la trama Gürtel a "relacions d'amistat" entre persones per aconseguir beneficis d'adjudicacions i no ha volgut parlar d'una xarxa organitzada. Segons ha assenyalat, durant el seu càrrec tenia coneixement de més de 100 persones implicades en el cas, de les quals "menys d'un 15%" eren polítics. La resta eren funcionaris, empresaris o càrrecs de lliure designació que no ha considerat polítics.

Olivera ha afirmat que la UDEF va intervenir milions de diners a l'estranger en el marc de la Gürtel, com per exemple a Suïssa o Mònaco. Tanmateix, s'ha escudat en el seu secret professional per no dir-ne cap nom.