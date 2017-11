Julián Sánchez Melgar: de ponent de la doctrina Parot a suplent del control al CNI

La defunció de José Manuel Maza, director de les querelles per rebel·lió contra els dirigents independentistes del Govern, el Parlament i la societat civil, ha deixat un forat al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat que l'executiu de Mariano Rajoy vol omplir de seguida. Aquest divendres proposarà Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) com a relleu, un magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem amb més de 35 anys d'experiència en la carrera judicial. Des del 2004 és jutge suplent del control del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Això significa autoritzar l'organisme a fer escoltes telefòniques, entrades en domicilis, etc.

Va accedir a l'alt tribunal el 2000, avalat per la majoria del Partit Popular al Consell General del Poder Judicial, després de presidir durant 7 anys l'Audiència Provincial d'Àvila, en una etapa en la qual va coincidir amb l'exalcalde del municipi castellanolleonès Ángel Acebes. Anteriorment havia sigut magistrat de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria i va passar per l'antiga Audiència Territorial de Barcelona.

Entre la seva trajectòria destaca l'episodi com a ponent de la doctrina Parot de 2006, en la qual es va denegar un recurs d'excarceració a l'exmembre d'ETA Henri Parot i es va establir que la reducció de penes per beneficis penitenciaris quedava exclosa dels casos en què la condemna a presó superés el màxim legal permès, segons el Codi Penal franquista de 1973, 30 anys de presó. El Tribunal Europeu de Drets Humans va tombar aquesta decisió en considerar que vulnerava dos articles de la Convenció Europea de Drets Humans. D'altra banda, Sánchez Melgar va oposar-se l'any 2007 a la doctrina Botín, per la qual l'acusació popular no podia fer seure al banc dels acusats un investigat si no ho sol·licitaven el fiscal o l'acusació particular, una decisió que va lliurar l'expresident del Banco Santander de la investigació per les cessions de crèdit de l'entitat financera.

Causa general contra l'independentisme

Sánchez Melgar recollirà ara el testimoni de Maza, amb qui va coincidir a la sala penal del Suprem, i amb les causes contra l'independentisme com a principal repte. En espera de si el jutge Pablo Llarena decideix agrupar tots els procediments oberts, cosa que es preveu que resolgui aquest mateix divendres, el nou fiscal general de l'Estat té al davant posicionar-se en relació a la petició de sortir de la presó dels consellers, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el número 2 de Carles Puigdemont a la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, Jordi Sànchez. A l'horitzó, la possible acceptació de l'ordre de detenció europea dictada per la jutge Carmen Lamela podria portar nous encausats al Tribunal Suprem: Puigdemont i la resta de consellers exiliats a Bèlgica.

La candidatura que proposi el govern espanyol comptarà amb l'aval previ del Consell General del Poder Judicial i, després, Sánchez Melgar haurà d'explicar la seva trajectòria davant els grups parlamentaris al Congrés de Diputats. Posteriorment, jurarà el càrrec davant el rei Felip VI i prendrà possessió com a nou fiscal general de l'Estat.