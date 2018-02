Juncker nomena una espanyola propera al PP la seva número dos

L'espanyola Clara Martínez Alberola (València, 1963) és, des d'avui, la cap de gabinet del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Martínez, fins ara cap de gabinet adjunta, és llicenciada en dret i funcionària europea, però molt propera al Partit Popular. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la va condecorar el 2016, en ple procés sobiranista de Catalunya, amb la Gran Creu de l'Odre d'Isabel la Catòlica.

Segons diverses fonts, la valenciana ha tingut un paper rellevant a l'hora d'establir la posició de l'executiu comunitari davant el Procés. "Quan Rajoy va donar suport a Juncker [com a president de la CE], no va demanar un canvi de polítiques per millorar la vida dels europeus, sinó colocar-la a ella", asseguren fonts comunitàries. La nova mà dreta de Juncker ja va treballar al gabinet de l'anterior president de la Comissió, el també popular José Manuel Durao Barroso.

"És espanyola i sobretot europea", ha dit d'ella Juncker aquest dimecres. Martínez Alberola, que substitueix l'alemany Martin Selmayr, és la primera dona que ocupa el càrrec. De fet, el canvi forma part d'una sèrie de nomenaments que ha anunciat aquest dimecres la CE que suposen una millora de la presència de dones als càrrecs importants de l'executiu comunitari.

Un any abans del canvi de Comissió Europea -al maig del 2019 hi ha eleccions europees i canviarà també l'executiu comunitari- Selmayr ha estat nomenat Secretari general de la Comissió Europea.

Upon the retirement of Alexander Italianer, @JunckerEU reorganises his close team: @MartinSelmayr becomes the first ever german Secretary General, @ClaraMartinezAl the first female and first Spanish Head of Cabinet to the President. Richard Szostak becomes Deputy Head of Cabinet. pic.twitter.com/tCDBLz3Zwx