Junqueras i Romeva: "Portem un any silenciats a la força i, quan tens la raó, és un plaer poder-te explicar"

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva entomen el judici de l'1-O —que començarà en unes setmanes — amb "ganes", ja que, diuen, "és una oportunitat per explicar-nos". "Portem un any silenciats a la força i, quan tens raó, és un plaer poder-te explicar", manifesta Junqueras en una entrevista des de la presó de Lledoners a 'Nació Digital'.

En aquest sentit, els dos presos polítics han explicat al digital que estructuren la seva defensa —com també la de la resta de líders sobiranistes— a partir de tres eixos: negar qualsevol delicte, acusar l'Estat i reivindicar la solució política del conflicte entre Catalunya i Espanya.

"Nego la major, No n'he comès cap, de delicte", reitera Romeva des de Lledoners, en referència al primer àmbit. Així, un dels arguments que utilitzaran els líders independentistes és reiterar que la celebració d'un referèndum no està explícitament despenalitzat del Codi Penal, d'acord amb el que va aprovar el Congrés de Diputats el 2005. A més, recordaran que es van presentar a les eleccions del 2015 amb un "programa electoral legal" que ja preveia la consecució de la independència i que, per tant, l'1-O era "legítim". "Sí, soc responsable d'haver organitzat un referèndum i no me'n penedeixo d'haver-lo fet", assegura l'exconseller d'Exteriors.



D'altra banda, les defenses també persegueixen acusar l'estat espanyol de "cometre delictes com la prohibició de reunió, anar en contra de la llibertat d'expressió o la violència per part de la policia l'1-O", confirma Romeva. En aquesta línia, els dos presos polítics insisteixen que "és fals" que hi hagi un problema de "convivència a Catalunya", sinó que hi ha un "problema de la percepció democràtica a Espanya".



Per acabar, i respecte del judici de l'1-O, els nou líders independentistes defensaran que la solució ha de passar per la política. "Empresonant-nos no només no desapareix el problema, sinó que amb la nostra presentació davant del tribunal posarem el conflicte davant d'un focus que són necessaris", diu Romeva. Una tesi que també comparteix Junqueras, que posa en valor el fet que el judici sigui retransmès en directe, entre d'altres, pel canal 3/24: "El món ha de veure que la nostra causa és pacífica i demòcrata i que volem respondre un problema política per la via política", matisa l'exvicepresident.



El difícil debat sobre els pressupostos

"Hem de demostrar una actitud dialogant", defensa Junqueras, ja que, considera "l'alternativa al diàleg sol ser sempre pitjor". D'acord amb aquest argument, tots dos coincideixen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té les claus per resoldre el problema. "Pot ser un Rajoy i fer més gran el problema en lloc de resoldre'l, o ser un Cameron i, tot i no estar a favor de la independència, ser demòcrata", diu Romeva.

D'aquesta manera, Romeva i Junqueras insten l'executiu espanyol a assumir que qualsevol diàleg —inclòs el dels pressupostos— serà molt més difícil mentre hi hagi presos polítics. En al·lusió als comptes de Sánchez, Junqueras no en tanca la porta, però matisa: "Tot dependrà del conjunt global de la situació". "Nosaltres actuarem en funció del context. Dependrà de les circumstàncies". Una postura que es diferencia de la rotunda negativa expressada la setmana passada pel líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià.





Junqueras espera "alguna proposta" de Pedro Sánchez perquè ERC doni suport als pressupostos

Moviments, també, des de la Generalitat



Ara bé, les peticions no només van dirigides a Madrid, sinó també al govern de la Generalitat, encapçalat pel president Quim Torra. Així, els republicans demanen al president que assumeixi el "repte de crear espais per canalitzar" els tres consensos que, a parer de Romeva, hi ha a la societat catalana: la resolució de conflicte a través d'un referèndum, la república com a forma d'estat i el fet que la presó és inacceptable. "Sánchez demanava consensos a Catalunya que apleguin el 75%, doncs aquí en tenim tres", conclou Romeva al digital.