Els presos polítics reclamen que s'exclogui Marchena del tribunal que jutjarà l'1-O

Manuel Marchena serà el president del tribunal que jutjarà els dirigents independentistes, un cop ha renunciat a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrat ha fet marxa enrere per esquivar la polèmica que ha suscitat el seu nomenament, especialment a partir de la filtració dels missatges del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en els quals es vantava d'haver aconseguit controlar el Tribunal Suprem per la porta del darrere. Les defenses dels presos polítics catalans ja han començat a moure's per intentar excloure Marchena del judici i aquest dimarts Oriol Junqueras i Raül Romeva han presentat un escrit de recusació contra el magistrat. També ho ha fet el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, així com Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertit que el jutjarà "un tribunal d’excepció controlat directament per PSOE i PP, que ha violentat les seves pròpies normes per jutjar un cas que no li pertoca". Coincidint amb el 20-N, efemèride de la mort del dictador Franco, Òmnium Cultural denuncia "la permanència dels vestigis del franquisme, com l’existència de presos i tribunals polítics, exiliats, i la vulneració de drets fonamentals com els drets lingüístics, entre d’altres". La defensa de Jordi Cuixart també demana formalment la recusació del magistrat Manuel Marchena i, per tant, que se l’aparti del tribunal que presidirà el judici a la democràcia per "la politització del màxim òrgan dels jutges".

L'entitat recorda que "Marchena renuncia a presidir el Suprem, però presidirà la sala on se celebrarà el macrojudici després de fer-se públic que era el candidat del Partit Popular" i, per tant, "queda acreditat", a parer seu, que el judici no tindrà "cap garantia". Per aquest motiu, Òmnium torna demanar el sobreseïment de la causa i la llibertat immediata del president de l’entitat i tota la resta de presos polítics. De fet, Òmnium posa sobre la taula que "una de les principals associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, ha demanat en les últimes hores ajornar el judici per la crisi de confiança del Suprem".

Òmnium denuncia que el Suprem no és competent per jutjar Cuixart

La defensa de Jordi Cuixart denuncia en l’escrit de qüestions de previ pronunciament la incompetència de la sala segona del Tribunal Suprem per jutjar el president d’Òmnium. Els suposats delictes que s’imputen a Cuixart s’haurien comès a Catalunya i, com que tampoc no és aforat, el tribunal natural per jutjar-lo és el Jutjat d’Instrucció de Barcelona. Els lletrats de Cuixart asseguren que el Suprem mai ha justificat aquesta alteració del jutge natural que marca la llei i recorden que ja l’any 2014 i arran de la consulta del 9-N, va ser el mateix Suprem el que es va declarar incompetent per jutjar aquell cas i el va remetre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A més, hi ha nombrosos exemples de querelles contra persones investigades en la macrocausa contra el sobiranisme en què els tribunals catalans n’han reclamat la competència sense dubtar.

L’escrit presentat també denuncia risc de parcialitat dels jutges i, per tant, el dret fonamental dels acusats a ser jutjats per un tribunal independent, imparcial i prefixat per la Constitució espanyola, el Conveni Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans, entre d’altres, queda a la corda fluixa. Els magistrats del Suprem no estan triats exclusivament per mèrits propis, sinó que estan nomenats pel Consell General del Poder Judicial, que alhora està escollit directament per les cambres legislatives. El seu nomenament, doncs, depèn de la correlació de forces polítiques del moment. A més, hi ha diversos casos de magistrats del Suprem que han format part activament en algun moment del govern de l’Estat. Cal no perdre de vista, apunta l'entitat, que "va ser el fiscal general José Manuel Maza qui va obrir la via del Suprem i ha estat company de sala durant 11 anys dels magistrats que ara hauran de resoldre el litigi plantejat per ell mateix".

En declaracions a l'ARA, la presidenta de l'Associació de Fiscals (AF), Cristina Dexeus, creu que el rebombori generat amb la renúncia de Marchena no té per què afectar al judici contra els líders independentistes perquè, sota el seu punt de vista, Marchena no ha donat cap pista d'imparcialitat. Més aviat al contrari, perquè "precisament renuncia a un càrrec més alt" i ho escenifica "salvant la seva integritat personal i demostrant la separació de poders".

Al seu torn, Sànchez, Turull i Rull insisteixen en la recusació de Marchena i no consideren que el magistrat hagi demostrat la seva imparcialitat rebutjant un càrrec superior a l'actual. En l'escrit que ha presentat la seva defensa, subratllen que ha fet el pas enrere un cop s'han fet públics els missatges de Cosidó, però que "inicialment hauria presentat la seva conformitat al pacte" entre el PP i el PSOE per a la renovació de la cúpula judicial.

Òmnium entén que una altra conseqüència de jutjar Cuixart a Madrid i no a Catalunya "com pertocaria legalment" és una greu vulneració dels seus drets lingüístics, critica l'entitat subratllant que ha sol·licitat la tramitació íntegra del procediment judicial en llengua catalana tal com succeeix en d’altres països plurilingües com Bèlgica i Suïssa. "La celebració del judici a Catalunya permetria la utilització indistinta del català i el castellà sense necessitat d’intermediaris com els intèrprets i per tant sense cap obstacle per al ple ús de qualsevol de les dues llengües", anota Òmnium.

Més temps per presentar l'escrit de defensa

En la línia de la resta d'encausats, Sànchez, Turull i Rull també han presentat un escrit en el qual demanen que la causa es traslladi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè entenen que el Suprem no en té la competència. Demanen que, mentre no es resolgui sobre aquesta qüestió, s'aturi el termini per a la presentació dels escrits de defensa, que el Suprem va situar aquest dilluns en deu dies. En un altre escrit, els líders independentistes vinculats a JxCat traslladen una altra petició: que el termini per presentar l'escrit de defensa s'allargui 90 dies i, si no s'atorga aquesta prerrogativa, 30.