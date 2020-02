Junqueras porta Sassoli davant del TGUE per haver-li negat la immunitat

Nou moviment de l'equip jurídic del president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè pugui exercir d'eurodiputat. Aquest dijous el seu advocat, Andreu Van den Eynde, ha presentat una demanda davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) en què demana que s'anul·li la decisió del 10 de desembre del 2019 del president del Parlament Europeu, David Sassoli, de negar-li la immunitat.

Per a la defensa del líder republicà, Sassoli es va "precipitar adoptant aquesta decisió" i recorda que només nou dies després, el 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sí que va reconèixer la immunitat de Junqueras. Així, l'escrit conclou que el president de l'Eurocambra va cometre un error al "denegar" la protecció de la immunitat, ja que, realment, sí que en tenia.

En la decisió del 19 de desembre el TJUE, en efecte, va reconèixer la immunitat de Junqueras. El president d'Esquerra, malgrat tot, mai ha pogut exercir la seva condició d'eurodiputat, ja que el Tribunal Suprem li ha denegat sempre la sortida de la presó. A més, el Parlament Europeu va acceptar en el seu dia la decisió del Suprem i va declarar vacant l'escó de Junqueras. La demanda que ha presentat aquest dijous el líder republicà forma part de la batalla legal per intentar que, algun dia, pugui asseure's als escons europeus.

Moviment en clau catalana

Aquest nou moviment judicial de Junqueras té una deriva en clau de política catalana. El partit segueix buscant que se li reconegui la immunitat no només perquè sigui eurodiputat, sinó perquè pugui ser el candidat d'ERC a les eleccions catalanes que se celebraran aquesta primavera o a la tardor. La jugada és molt complicada i tot està preparat perquè el candidat d'Esquerra acabi sent el vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, però els republicans volen esprémer fins a l'últim recurs judicial per intentar trobar una escletxa per a Junqueras.

Aquest dimecres el mateix Aragonès no es volia confirmar com a candidat d'ERC i assegurava que el partit està "batallant" perquè Junqueras "recuperi la immunitat". En la presentació del llibre Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic (Pòrtic), de la periodista Magda Gregori, va dir que, en el cas que Junqueras no pugui, el seu partit prendrà una "decisió col·lectiva" sobre qui ha de ser-ho.