Puigdemont i Junqueras presenten les credencials per ser diputats en la pròxima legislatura

El cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, seran diputats la pròxima legislatura. Aquest dimarts Esquerra ha presentat les seves credencials al registre del Parlament i en els pròxims dies el seguiran la resta de diputats electes del partit. Per part de Junts per Catalunya també s'han presentat les credencials dels membres de la llista, inclosa la del president, excepte les dels consellers exiliats Clara Ponsatí i Lluís Puig. Tots dos estan pendents de si és necessari que ho facin per assegurar la majoria independentista, en funció també del que decideixi el Tribunal Suprem sobre Joaquim Forn i Jordi Sànchez el dia 11.

Després de presentar les credencials, encara s'ha de presentar la declaració de béns i activitats i el document en què es comprometin a complir amb la Constitució i l'Estatut abans de prendre possessió de l'acta de diputat. Tant Sànchez com Forn tenen previst presentar tota la documentació abans del dia 11 per declarar davant del Suprem com a diputats de la nova legislatura.

La intenció dels empresonats, també la del vicepresident, és ser diputats de ple dret abans del dia 17 de gener i demanar un permís penitenciari per poder participar en la sessió constitutiva de la cambra.