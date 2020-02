Junqueras rebutja pactar amb el PSC però no amb el PSOE

Són molts els dirigents d’ERC que han descartat un pacte amb el PSC després de les eleccions catalanes, però faltava el seu màxim responsable. El president del partit, Oriol Junqueras, va tancar ahir la porta a qualsevol acord per governar amb els socialistes catalans i, amb la contundència que ho va fer, serà difícil que faci marxa enrere. “És impossible”, va dir en una entrevista al programa Lo de Évole de La Sexta. El problema, segons el republicà, és que el PSC “ha aplaudit” que hi hagi líders independentistes a la presó. I va carregar especialment contra el primer secretari d’aquest partit, Miquel Iceta: “Inevitablement ens trobarem quan un dia sortim en llibertat i sempre haurà d’apartar la mirada”.

No hi haurà pactes amb els socialistes, però potser sí amb el PSOE. Junqueras va considerar la possibilitat que el seu partit “no s’oposi” als pressupostos generals de l’Estat. No va garantir-ho i va dir que dependrà de “mil factors”, però no va descartar repetir un escenari com el de la investidura de Pedro Sánchez: una abstenció que en faciliti l’aprovació. També va defensar la taula de diàleg entre la Generalitat i l’Estat, negociada per ERC amb el PSOE. Va admetre que probablement “mai” s’aconseguirà un referèndum a través d’aquesta via, ja que el socialisme espanyol sempre s’hi oposarà. “És possible que en aquest aspecte mai hi hagi un acord”, va concloure. Tot i això, va argumentar que la taula s’ha de fer i s’ha d’intentar negociar i, sobretot, va reclamar que es mantingui guanyi qui guanyi les eleccions.

Precisament qui també es va pronunciar ahir sobre les relacions entre els presos i el socialisme català va ser Iceta. Ho va fer en dos sentits. Primer, per assegurar que “no és bo” que Junqueras sigui a la presó. Però, en segon lloc, per insistir també en les crítiques al republicà i a la resta de presos per haver “enganyat” els ciutadans i “perjudicat el conjunt país”. A més, va considerar que no hi ha un ambient favorable per al pacte perquè els socialistes han de sentir com se’ls acusa de “botxins i carcellers”. No se sap la data de les eleccions, i encara menys quins seran els resultats, però ahir va semblar que quedava una mica més enterrada la hipotètica reedició d’un govern d’esquerres a Catalunya com el que va haver-hi entre el 2003 i el 2010.