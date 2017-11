Junqueras reconeix que el Govern va cometre un error: "Ser ingenu i creure que l'Estat no aplicaria la repressió"

"Honestament, hem d'estar molt orgullosos de tota la feina feta". L'independentisme s'ha instal·lat els últims dies en l'autocrítica, que des de la presó madrilenya d'Estremera tampoc esquiva el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, tot i que reivindica la tasca tant del Govern com del Parlament i la societat civil. Junqueras ha fet arribar una carta a la militància en què insta el sobiranisme a treballar per guanyar les eleccions del 21-D, de les quals apunta que podria sortir la primera presidenta de la Generalitat, Marta Rovira: "Va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant, una dona que mai no es rendeix, amb una determinació i un convenciment inigualables, assenyada i audaç alhora, tossuda i obstinada però també dialogant i pactista. Tots al seu costat, no la deixem mai sola. República té nom de dona".

En la carta, a la qual ha tingut accés l'ARA, Junqueras limita l'autocrítica a la capacitat de preveure com actuarien els altres actors rellevants, l'Estat i la Unió Europea. "Certament, també s’han comès errors. Sí. Ingenus, vam creure que l’Estat mai no s’atreviria a aplicar aquests nivells de repressió. I que la Unió Europea no permetria que el Govern del PP, en nom de la unitat d’Espanya, tolerés tants cops contra la ciutadania i les institucions catalanes", reconeix.

Per combatre el 155, el president d'Esquerra, que encapçalarà la candidatura dels republicans el 21-D, afirma que la resposta inequívoca de l'independentisme després de les eleccions serà "garantir que el PP i el PSC no assoleixin el seu objectiu". "Amb el nostre vot refusem la repressió, validem les nostres conviccions i objectius i fem que les institucions que han volgut destruir siguin encara més fortes i legítimes", explica.

El nostre candidat també és Carles Puigdemont

"Hi hem de ser i guanyar-les. I cal dir alt i clar que, en aquestes eleccions, el nostre candidat també és el president legítim, Carles Puigdemont, i el conjunt del Govern, tots i cadascun dels consellers, tant els que són a Brussel·les com els que som a la presó", afegeix. Junqueras assegura que "no és fàcil ser a la presó" i que "la llunyania i la reclusió són difícils de gestionar", però reivindica el camí recorregut fins ara.

"Hem fet passes de gegant i hem posat Catalunya al mapa d'Europa i del món.També és veritat que només això és insuficient i que no hem culminat la feina. Però el primer pas per ser reconeguts és que es conegui la nostra realitat. I, en aquesta qüestió, hem aconseguit un èxit esclatant. També en el de l’autoafirmació i, alhora, de la visibilització d’un estat postfranquista dominat per les elits de sempre", indica.

L'independentisme no podrà caminar sol a partir d'ara. "Sempre he dit que ens hem d’assemblar a la societat que volem representar. El recorregut que hem fet ha sigut extraordinari i al llarg d’aquesta legislatura hem aconseguit sumar noves complicitats, nous aliats no necessàriament independentistes però sí inequívocament demòcrates", assenyala Junqueras, que creu que l'objectiu d'ERC ha de seguir sent aconseguir àmplies majories, com les que opina que es van teixir al voltant de l'1 d'octubre.