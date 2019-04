La Junta Electoral Central denega ara la celebració de debats electorals a Soto del Real

Finalment, la Junta Electoral Central (JEC) denega també la possibilitat de fer debats electorals a la presó de Soto del Real. L'autoritat ha rebutjat la sol·licitud de Jordi Sànchez, candidat de Junts per Catalunya al 28-A, per la "manca de concreció" entorn dels detalls d'un "hipotètic debat". "No es detallen les característiques i ni tan sols es fa constar l'acceptació de la resta de candidats", justifica la JEC en el comunicat.



Segons fonts de JxCat, l'objectiu de la petició era, més enllà de superar les limitacions de comunicació i discutir amb la resta de caps de llista, "defensar els drets polítics" dels presos. Un argument similar al que va fer servir ERC amb la mateixa voluntat i que també va topar amb el veto de l'autoritat electoral central.



Aquesta mateixa tarda, Institucions Penitenciàries ha negat a Esquerra Republicana la possibilitat de fer mítings a les presons madrilenyes de Soto del Real i Alcalá-Meco, on hi ha els presos independentistes, després que la Junta Electoral Provincial de Madrid els traspassés la competència.