Junts per Catalunya demana al rei Felip VI que "rectifiqui" i s'obri al diàleg en el seu missatge de Nadal

Dos dies després de les eleccions del 21 de desembre, Junts per Catalunya insisteix en la mà estesa a l'estat espanyol perquè es restitueixi el Govern i es "rectifiquin" els efectes de l'article 155. En declaracions als mitjans de comunicació, el portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, i la cap de campanya, Elsa Artadi, han recordat que el 155 ha sortit derrotat a les urnes i que el partit de Mariano Rajoy ha obtingut només tres diputats al Parlament. "És gairebé extraparlamentari", ha assegurat Pujol, que ha instat el rei d'Espanya a obrir la porta al diàleg en el seu missatge de Nadal.

"El resultat de les eleccions demana la fi del 155 i hem d'anar per feina", ha dit acompanyat també per Francesc Dalmases, Aurora Madaula i Albert Batet. "Estarem pendents de la intervenció del cap de l'Estat […]. És una bona oportunitat per deixar de sumar errors. És una bona oportunitat per fer una picada d'ullet a la necessitat de fer política i de diàleg", ha dit Pujol. Ha recordat que en la seva darrera intervenció, el 3 d'octubre, va "renyar" els catalans i només es va dirigir a una "part" del poble espanyol. En aquest sentit, ha demanat que recuperi un to que permeti entaular un diàleg. "L'oferta de diàleg de Puigdemont és certa i convençuda. És l'hora que tingui retorn per part de l'Estat", ha afirmat tot recordant les atribucions "d'arbitratge" que li dona la Constitució.

També ha demanat a Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, que no prenguin més decisions en virtut del 155 que siguin irreversibles i tampoc parlin més en nom de la Generalitat.

El retorn de Puigdemont

Pujol no s'ha volgut pronunciar sobre el retorn de Puigdemont i ha dit que "quan s'arribi al riu, es creuarà el pont". Artadi ha exigit també que el govern espanyol treballi per "la rectificació, la reparació i la restitució" del Govern legítim.

"Tot es farà de conformitat amb la voluntat del poble de Catalunya", ha dit el portaveu, que espera "gestos" també en aquest sentit. Tal com ja han fet al llarg de la campanya, Artadi i Pujol han demanat a la Moncloa que accepti els resultats de les eleccions.