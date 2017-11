Junts per Catalunya tindrà una seu diferenciada del local del PDECat per al 21-D

Junts per Catalunya, la llista electoral que encapçalarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a les eleccions del 21 de desembre, tindrà una seu diferenciada del local del PDECat, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. A més, la candidatura que integraran el PDECat i independents tindrà una oficina a Barcelona i una altra a Brussel·les, on ara mateix són el mateix Puigdemont i quatre consellers de la Generalitat. D'altra banda, fonts coneixedores de la llista també han confirmat que Jordi Sellas col·laborarà amb la campanya electoral de Junts per Catalunya, que dirigirà un polític de la formació.

Sellas és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i va ser director general de Creació i Empreses Culturals del departament de Cultura entre el 2013 i el 2016. També és membre del Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya, a més de consultor de Minoria Absoluta i el Gran Teatre del Liceu, i el creador del programa de ràdio i televisió 'Generació digital'.