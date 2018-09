Delgado diu que "és rotundament fals" que es reunís amb Villarejo quan ella era fiscal

El ministeri de Justícia ha assegurat aquest dilluns que l'actual ministra, Dolores Delgado, no va mantenir cap reunió amb l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo mentre ella era fiscal de l'Audiència Nacional i ha negat qualsevol cita entre tots dos, tal com avui publica 'El Confidencial'.

El diari afirma que l'Audiència Nacional investiga una nota feta per Villarejo en la qual esmenta una cita amb Delgado quan era fiscal de l'Audiència Nacional. La nota parla d'una reunió amb l'ara titular de Justícia, i fiscal fins al mes de juny, per demanar el seu suport en benefici d'un empresari, Ángel Pérez-Maura, involucrat en un procés d'extradició i reclamat per la justícia de Guatemala.

En un comunicat emès aquest matí de dilluns, el ministeri assegura que Delgado no va intervenir, quan exercia com a fiscal de l'Audiència Nacional, "en cap tràmit del procés d'extradició a què es fa referència en aquesta informació".

A més, apunta que mentre va exercir com a fiscal de l'Audiència Nacional "ni va concertar ni mantenir cap cita amb el comissari citat en la informació, amb el qual mai ha tingut relació de cap tipus".

Delgado: "És radicalment fals"

En declaracions a la sortida d'un acte, Delgado també ha desmentit la informació i ha assegurat que no ha mantingut "cap cita de cap aspecte professional, de treball, com a fiscal de l'Audiència Nacional" amb l'excomissari Villarejo. "És radicalment fals", ha afegit. Ara bé, si que ha donat per bo que existeix una peça separada secreta a l'Audiència Nacional que investiga la presumpta relació entre la ministra i el comissari.

En aquest sentit, ha assegurat que "desconeix el contingut" d'aquesta peça. "Però puc dir amb absoluta rotunditat que no he tingut cap participació en l'expedient extradicional al que fa referència aquesta informació. No he tingut cap participació en aquest expedient ni directament ni indirectament, ni substituent a un company o vuit companys", ha conclòs.