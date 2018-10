Els primers efectes del desacord entre JxCat i ERC: el Govern perd 11 votacions que hauria guanyat

Els governs sense majoria absoluta acostumen a suar al Parlament per legislar al seu gust. Si, a més, no tenen un soci estable –la CUP ha remarcat que és a l'oposició–, la suor freda creix a mesura que s'acosten les votacions. Però, si renuncia a quatre vots (cinc sumant-hi el de Toni Comín) unes hores abans de votar, la situació es fa insostenible. Els primers efectes del desacord entre JxCat i ERC s'han començat a notar aquest mateix dimarts al Parlament: el Govern ha perdut 13 votacions en el debat de política general, 11 de les quals hauria guanyat si comptés amb els vots dels 4 diputats de Junts per Catalunya.

En la legislatura passada, el Govern ja va perdre algunes votacions quan la CUP va decidir marcar perfil propi, però mai abans un executiu s'havia mostrat tan dèbil a la cambra. Entre el 2010 i el 2015, el govern de CiU encapçalat per Artur Mas tampoc va tenir majoria, però sempre va aconseguir que algun altre grup li fes de crossa, el PP o ERC, principalment. Aquesta vegada, però, no han pogut reprovar el rei ni validar la via unilateral com a conseqüència de la precària majoria que el Govern té ara al Parlament. Fins i tot s'ha rebutjat una proposta de la CUP sobre l'autodeterminació, tot i que el dret a decidir ha quedat recollit en altres propostes que sí que han sigut aprovades.

JxCat i Esquerra han perdut 6 de les 27 propostes que han presentat, totes per menys de quatre vots. La conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública, que encapçala el conseller Jordi Puigneró, ha sigut una de les més afectades. El ple ha rebutjat impulsar la identitat digital catalana i el vot electrònic i s'ha negat a seguir el calendari de retorn de les pagues extres als treballadors públics que plantejava l'executiu. També ha quedat fora de les resolucions aprovades la de la reforma horària i la de la lluita contra el frau fiscal, que els grups de l'oposició no veien ambiciosa. Finalment, el ple ha rebutjat reclamar al govern espanyol la retirada dels recursos contra la llei d'emergència en l'habitatge i la pobresa energètica.

Potser una de les votacions més simbòliques que ha perdut el Govern és la que instava, entre altres coses, a reprovar el rei Felip VI. L'havia plantejat JxCat i ha rebut el suport d'ERC i de la CUP. Insuficient. Sense els quatre diputats processats de JxCat, l'independentisme (65) iguala en vots la resta de l'oposició (65), fet pel qual les propostes queden rebutjades. Els comuns han decidit no reprovar el rei perquè la iniciativa formava part d'una proposta més àmplia que també feia referència a la via unilateral, han explicat fonts del grup parlamentari.

Propostes de l'oposició

El Govern ha perdut en total 13 votacions. Només n'hauria perdut dues si tots els diputats de JxCat haguessin votat. Per exemple, entre les propostes del PSC s'ha acabat aprovant que, abans d'acabar l'any, els treballadors públics rebin el 10% de la paga extra del 2013 i que es fixi ja un calendari de pagament per a la resta de la paga del 2013 i per a la del 2014. A més, pel que fa a la renda garantida de ciutadania, s'ha acabat aprovant aplicar el silenci administratiu positiu en cas que el Govern no respongui a les sol·licituds, que, en una altra proposta aprovada, es reclama que s'atenguin en un període inferior als tres mesos.

El ple també ha aprovat augmentar les places residencials en els pròxims pressupostos i invertir un percentatge superior destinat a la infància (fins a arribar al 2,2% del PIB) i ha acceptat que l'economia s'ha "frenat" en l'últim any com a conseqüència de la imatge política que ha projectat Catalunya. Propostes plantejades per Ciutadans.

Pel que fa a la CUP, que en moltes ocasions ha coincidit amb l'executiu, ha vist com quedava rebutjada la seva proposta per validar la via unilateral. JxCat i ERC hi han votat a favor, però amb els comuns al costat de l'unionisme, s'ha arribat a un empat que s'ha tornat a resoldre en contra dels interessos independentistes. Aquesta proposta també pretenia solidaritzar-se amb els presos i els exiliats i condemnar les accions de l'Estat per intentar impedir el referèndum de l'1 d'Octubre.